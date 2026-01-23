印度2重刑犯監獄中相識墜愛河！獲假釋出獄辦婚禮

印度兩名服刑於開放式監獄的犯人在獄中相戀，近日獲准緊急假釋返家舉行婚禮。（示意圖／翻攝自pexels）





印度拉賈斯坦邦阿爾瓦爾近日傳出，有兩名重刑犯因在開放式監獄相識並相戀，今（23日）在當地舉行婚禮。兩人均因殺人罪服刑，而這次拉賈斯坦高等法院特別核准15天緊急假釋，允許這對情侶返家完成婚禮。

女方模賽絲涉嫌謀殺案經過

根據《NDTV》報導，模特兒Priya Seth（模賽絲）於2018年透過交友軟體認識一名男子夏爾瑪（Dushyant Sharma），她與當時的男友卡姆拉（Dikshant Kamra）及另一名同夥策劃綁架夏爾瑪索要贖金。模賽絲向夏爾瑪父親索取10萬盧比，最終僅收到3萬盧比。

事後，三人擔心釋放夏爾瑪會引來警方追查，模賽絲遂聯合同夥將夏爾瑪殺害，並將屍體棄於山區。死者臉部多處被刺傷以避免辨識，雖然他們清理了現場證據，但夏爾瑪屍體仍於5月3日晚被發現，三人隨後被警方逮捕。

南方普拉薩德涉及五起命案

普拉薩德（Hanuman Prasad）則因涉嫌殺害比他年長10歲的女友家人而入獄。他的女友桑托什（Santosh）是當地的跆拳道選手。2017年10月2日，桑托什指示普拉薩德前往其住處，先殺害了她的丈夫，而當時桑托什家中三名孩子及一名侄子目睹整個過程。為了避免被抓，桑托什要求普拉薩德將在場的所有孩童也殺害，此案震驚當地社區。

監獄戀曲獲假釋返家完婚

模賽絲與普拉薩德均在桑加內爾開放式監獄服刑，沒想到兩人在服刑期間認識，隨後墜入愛河，經申請後他們獲拉賈斯坦高等法院批准假釋15天，以便返家完成婚禮手續。

