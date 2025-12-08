印度200噸黃金質押添變數！WGC：金價恐跌20%、也可能飆30%

[Newtalk新聞] 市場高度預期聯準會（Fed）將於12月降息，加上日本央行可能同步升息的影響，美日貨幣政策分歧擴大，導致美元承壓，推動金價盤中一度突破 4,230 美元，隨後於 4,225 美元附近震盪。截至今天(8日)下午2點前，黃金交易價來到4,217(盎司／美元)。

《Kitco News》報導，印度消費者今年透過正規管道抵押超過200公噸的黃金首飾，顯示黃金在新興市場不僅是投資工具，更是金融抵押品的重要角色。若印度經濟顯著放緩，可能引發黃金抵押品的強制清算，增加二級市場供應，對金價形成壓力。同時，全球黃金ETF在2025年吸引770億美元資金流入，增持超過700公噸，投資需求仍是主要驅動力，這些現象凸顯黃金在金融市場的多重功能：既是避險資產，也是流動性來源。WGC總結，無論情境如何演變，黃金的多元化與下行保護能力，在高度不確定的世界中依然不可或缺。

廣告 廣告

台銀表示，歐元區公布Q3 GDP終值年增1.4%，與預期值及前值相符，季增 0.3%高於預期值及前值的0.2%，顯示歐元區經濟具有韌性，使美元指數於盤中走弱跌破99，激勵金價迅速上行至4,238美元，後美國公佈9月PCE年增為2.8%，符合市場預期。

台銀進一步表示，9月核心PCE年增亦為2.8%，低於市場預期，鞏固市場對於聯準會 12 月降息之預期，激勵金價一度逼近 4,260 美元，隨著利多落地，市場湧現大量獲利了結賣壓，導致金價大幅回吐日內漲幅，回落至 4,200 美元下方，最後報價 4,196.53 美元。

《Kitco News》進一步報導，展望2026年，世界黃金協會(WGC)提出三種可能情境：若經濟成長放緩、美國聯準會進一步降息，金價可能溫和上漲5%至15%；若全球陷入「末日循環」，地緣衝突與經濟同步衰退，金價可能大漲15%至30%；若通膨回歸並推動美元走強，金價則可能回落5%至20%。此外，各國央行需求與黃金回收供應仍是重要的不確定因素。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日央行下周升息味濃 股債金掀「三殺」格局？ 阮慕驊直指3點：美日達共識下的安排

台2線連環追撞車禍！大貨車失控衝對向車道1死1傷