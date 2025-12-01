印度383對新人婚禮成戰場，賓客為搶「洋芋片」爆踩踏多人受傷。圖／翻攝自X

原本應該浪漫、溫馨的場合，在印度一場由政府主導的大型聯合婚禮，卻宛如「餓鬼出洞」，不分男女老少發了狂似的搶奪「洋芋片」，多人推擠踩踏，場面相當混亂，甚至有名兒童遭熱茶燙傷，引起網友熱議。

綜合印度媒體報導，事發於11月25日上午，拉特鎮（Rath）正在舉行一場由政府推動的集合婚禮，共有383對來自弱勢家庭的新人參加，其中380對為印度教新人，3對為穆斯林新人。

婚禮儀式進行的相當順利，豈料卻在儀式結束後，準備發放點心時完全失控。畫面可見，工作人員將一箱又一箱的洋芋片搬到婚禮場地後方，才剛放上桌，大票賓客上前瘋搶，不僅彼此推擠，還有人跌倒遭踩踏受傷，甚至有名男童不慎遭熱茶燙傷。

影片曝光後瞬間引起熱議，有人質疑零食沒有進行妥善分配，甚至沒有工作人員維持秩序，才導致現場宛如戰場；另一名網友則說，這樣的場面也證明了「印度的飢餓指數很高」。

事後當地官員坦承控管不佳，並表示已提供傷者醫療協助，並同時徹查場地的安全疏失。

據悉，主辦單位原本允許每位新人邀請最多20名親友到場，不過實際到場人數遠遠超過預期，部分主辦及政治人物在儀式結束後離開，也導致混亂場面無法馬上得到控制。



