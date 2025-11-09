印度70歲男在準備葬禮途中「突恢復呼吸」 家屬直呼奇蹟

印度一名70歲男子被認為已經死亡，卻在家屬準備葬禮事宜時突然恢復呼吸。（示意圖／翻攝自Pixabay）

印度一名70歲男子馬坎拉爾（Makhanlal Vaid）日前因腦溢血住院，靠著維生裝置維持生命，不過在馬坎拉爾病情惡化後，醫師與家屬皆以為他已經離世，於是決定撤掉維生裝置，返家準備葬禮。沒想到，在葬禮籌備期間，馬坎拉爾竟突然恢復呼吸，讓家屬直呼奇蹟。

綜合外媒報導，馬坎拉爾11月1日因腦出血入院接受手術。雖然手術很順利，但之後病情突然急轉直下，最後馬坎拉爾被接上維生系統搶救。不過數日後病情未見好轉，在醫院拔掉維生裝置後，家人決定把他從醫院接回家準備後事。

馬坎拉爾的兒子桑傑（Sanjay Vaid）表示，當時他已在社群媒體宣布父親的死訊，親友陸續趕來弔唁，並開始著手安排葬禮事宜。沒想到才過了半小時，父親突然開始呼吸，讓他直呼奇蹟，並表示目前馬坎拉爾在家中休養，「我們正在為父親早日康復祈禱」。

事實上，類似事件在印度並非首例。去年一名45歲的印度男子羅希塔什，被醫院宣告死亡後，在停屍間待了3個小時，工作人員才發現他還在呼吸，當局表示，針對該事件的首席醫務官和3名醫生，已因疏忽職守被停職。

