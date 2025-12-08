印度IndiGo數千航班取消 政府誓言要嚴懲祭旗

印度邦加羅爾的國際機場12月6日打出一整排的航班取消通知，乘客在機場焦急等待。路透社



在印度國內線市占率逾IndiGo廉價航空公司，上週開始因為機組員無法調度，導致數千航班取消。印度政府週一憤怒表示，將會嚴懲IndiGo，給整個產業樹立榜樣。

在週一的國會答詢中，印度民航部長奈杜（Ram Mohan Naidu）向議員表示：「我們正在進行調查，將會採取非常、非常嚴厲的行動……我們將為所有其他航空公司樹立一個榜樣。」

這家印度最大的航空公司，因未能及時規劃新上路的機師休息規定，導致機組人員短缺，上週引發了至少2000班次的航班取消。週一，IndiGo又取消了500班飛機。這使得數萬名旅客被困在各地機場中，數千件托運行李下落不明，民眾打爆諮詢電話，但是無人接聽。

IndiGo股價已在過去一週內下挫近17%，市值蒸發43億美元。其中，光是週一股價就跌了8.3%。

奈杜表示， 12月1日至7日期間，共有58萬6705張機票遭到取消，發放退款56.965億盧比（約合19.94億台幣）。遺失的9000件行李目前找到4500件，印度政府要求IndiGo在36個小時內找回所有行李。

印度在11月1日開始執行已經在一年多前就已經預告通知的機師休息規定，其他航空公司都沒有因為新規定出現調度問題。奈杜說，印度監管官員與IndiGo在1日召開協調會議時，IndiGo也沒有提出反映出現任何問題，然後3日就開始爆出大規模行航班取消。

這使得廣泛輿論與印度政府都質疑IndiGo是否直接擺爛。奈杜向議員報告時說：「這是IndiGo應該要管理維護的每日工作。IndiGo應該要能夠調度每天的人員。」「現在乘客正在遭遇極度的難關，我們不會輕待這件事情。」

路透社週六看到的通知顯示，印度航空監管機構已向IndiGo執行長艾伯斯（Pieter Elbers）和營運長波克拉斯（Isidre Porqueras）發出通知，警告可能會採取包括罰款、管理層停職在內的監管行動。

JM Financial 週一估計，如果IndiGo航班中斷持續15天，就算不計入政府可能懲處的任何罰款，截至明年三月的會計年度IndiGo將重挫8%到9%。信用評等公司穆迪週一警告，IndiGo可能面臨「重大的財務損害」。

IndiGo掌控印度約65%的航空市場，這次的大出包令人質疑，這麼一個龐大的航空市場，讓一家公司有這種近乎壟斷的市占率是否恰當。其他像印度這樣超級規模的民航市場，像是美國與中國，最大的單一航空公司市占率也只會是在四分之一左右。

