印度LRP2GM匿蹤飛彈 遠距打擊新選項

記者賴韋廷／綜合報導

印度國防公司JSR Dynamics近日推出LRP2GM輕型匿蹤巡弋飛彈，兼具優異性能與遠距打擊能力，可望成為印度自製打擊武器新選項。

全名為「長程動力精確導引彈藥」的LRP2GM，可由地面或艦艇發射，採用渦噴發動機提供持續推力，外型採用低雷達截面積（RCS）設計，彈體呈流線型，可有效降低遭偵測機率。

LRP2GM全長不超過4.5公尺，翼展最大2.2公尺，重量介於360至390公斤；時速最高可達1千公里，實用升限為1萬公尺；最大射程雖保密，但已知續航時間超過45分鐘。可依作戰需求選配紅外線光電（EO/IR）導引頭或被動式尋標器，同時配備具抗干擾能力的全球定位系統，再結合慣性導航技術，使圓形公算誤差（CEP）低於5公尺，具備優異滯空時間與精準打擊能力。

廣告 廣告

JSR Dynamics公司也積極向印度海軍推銷LRP2GM飛彈，並研擬整合至陸基車輛或戰機等不同平臺，滿足涵蓋海上與近岸作戰環境的彈性打擊能力。

印度空軍參謀長辛赫（左）視察LRP2GM飛彈。（取自JSR Dynamics網站）。