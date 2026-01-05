印度MQ-9B墜毀機阿富汗! 疑似進行偵查、情蒐 初判以色列無人機被更正

1 日凌晨，一架大型無人飛行器在阿富汗興都庫什山脈山麓墜毀。經專業影像與殘骸比對分析後確認，該機為印度所操作的 MQ-9B 「天空守護者」（SkyGuardian）無人機。 圖：翻攝自 寰球戰略解讀

[Newtalk新聞] 1 日凌晨，一架大型無人飛行器在阿富汗興都庫什山脈山麓墜毀。經專業影像與殘骸比對分析後確認，該機為印度所操作的 MQ-9B 「天空守護者」（SkyGuardian）無人機，而非外界最初誤判的以色列「蒼鷺」無人機。

墜機地點位於阿富汗瓦爾達克省首府邁丹沙赫爾市附近，距離喀布爾約西南偏西 40 至 50 公里。當地目擊者表示，該架無人機在空中失控盤旋後，撞擊積雪覆蓋的地面。塔利班當局隨即封鎖現場，設置安全警戒線，並加強對相關資訊的管控，未對外發表正式說明。

事故初期，由於影像模糊且社群媒體流傳失真，外界一度誤以為殘骸屬於以色列製「蒼鷺」無人機。不過，隨著更清晰畫面曝光，分析人員發現殘骸具備 MQ-9B 特有的弧形單向翼梢小翼等結構特徵，且南亞地區僅有印度實際操作該型號，誤判迅速被修正。航空專家指出，兩款無人機在結構與設計上差異極大，身分確認也使整起事件的戰略意涵出現重大轉變。

《寰球戰略解讀》指出，自 2021 年美軍撤離後，阿富汗領空由塔利班實際管轄，印度 MQ-9B 在當地現蹤，顯示印度可能在阿富汗執行情報、監視與偵察（ISR）任務，牽動主權、領空准入與阿富汗是否成為區域情蒐中繼點等爭議。初步研判，事故較可能源於技術故障，例如衛星數據鏈中斷或發動機異常，與 2024 年 9 月印度同型無人機在孟加拉灣墜毀的原因相似，未見遭攻擊跡象。

《寰球戰略解讀》評論內容點出，經濟損失也相當可觀。每架 MQ-9B 造價逾 1 億美元，且事故可能導致機載感測器與任務系統受損甚至外流。作為全球最先進的中空長航時無人機系統之一，這次損失對印度持續擴展的 ISR 作戰布局而言，是罕見且具警示意義的挫折，也凸顯即便是尖端軍事平台，在複雜地形、惡劣氣候與高度敏感領空中仍存在脆弱性。

MQ-9B 被視為西方中空長航時無人機的設計巔峰，翼展約 24 公尺，滯空時間可達 40 至 48 小時，飛行高度約 1 萬 2 千公尺，並通過北約 STANAG 4671 適航認證，可融入國際航空走廊。其弧形翼梢小翼不僅有助於減阻增效，也成為此次辨識機型的關鍵。該機配備高解析度光電紅外線感測器與合成孔徑雷達，主要執行情蒐任務，雖具備武裝能力，但此次墜毀機型未搭載武器。



MQ-9B 弧形翼梢小翼不僅有助於減阻增效，也成為此次辨識機型的關鍵。 圖：翻攝自 寰球戰略解讀

《寰球戰略解讀》回顧了背景指出，印度在 2020 年中印邊境衝突後，緊急向美國租賃 MQ-9B 無人機，並於 2024 年簽署總額 39 億美元的採購合約，引進 31 架供三軍使用，強化長航時監控能力。截至 2026 年初，印度實際運作的 MQ-9B 數量仍有限，主要部署於中印、印巴邊境。此次事故顯示，其作戰與監控範圍已延伸至更為敏感的阿富汗領空。分析指出，事件的核心衝擊不僅在於機體墜毀本身，更在於暴露印度的任務模式、可能的基地或飛行准入安排，以及區域領空逐步軍事化的趨勢。對巴基斯坦而言，若阿富汗成為印度前沿情蒐平台，將壓縮其預警時間並改變區域情報平衡。對中國而言，也可能被視為西部安全與印太競逐的一環。

《寰球戰略解讀》分析，這起事故將迫使印度重新評估跨境 ISR 任務的風險管理，包括機械可靠性、通訊韌性與殘骸管控等層面。同時也再度顯示，無人系統已成為亞洲安全架構的重要節點，即使在未爆發直接衝突前，仍深刻影響區域外交、威懾與戰略博弈。

