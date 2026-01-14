印擬設火箭部隊回應中巴軍事擴張! 中在孟加拉建無人機廠加劇南亞軍備競賽

中國在孟加拉設立軍用無人機工廠，主要專攻生產翼龍系列無人機。 圖：翻攝自 維基百科

印度陸軍參謀長烏潘卓・德維維迪（Upendra Dwivedi）近日表示，「印度必須像巴基斯坦與中國一樣，建立屬於自己的火箭部隊」，強調這是攸關國家安全的迫切需求。相關言論被視為印度對區域軍事環境快速變化的正式回應。

德維維迪指出，中巴在火箭與導彈戰力上的整合，已對區域戰略平衡構成實質影響。印度官方隨後於 13 日的記者會上證實，正規劃成立類似的火箭部隊體系，以強化長程打擊與反介入能力，維持南亞戰略平衡。

巴基斯坦方面，於 2025 年 9 月正式啟動「火箭部隊指揮部」，整合「沙欣」（Shaheen）與「納斯爾」（Nasr）等導彈系統。部分評論將此舉解讀為巴基斯坦在對印衝突中取得優勢後的延伸發展，但實際上，該舉措被視為巴方在印度辛杜爾行動後，針對區域軍事壓力所採取的結構性調整。

與此同時，中國亦持續推進在南亞的軍事布局。孟加拉媒體證實，中國將在孟加拉設立大型軍用無人機工廠，投資金額約 5,500 萬美元，生產重點為「翼龍」系列無人機。該設施為孟加拉首座軍用無人機生產基地，初期以組裝與維修為主，未來將擴展至完整製造，並包含技術轉移內容。據稱，雙方正洽談約 6 億台幣規模的政府間協議，此舉也被視為「一帶一路」在南亞軍事與產業層面的延伸。

印度則對中國在孟加拉灣周邊加強軍事存在表達明確反對，憂心中國藉由無人機產業與軍事合作，擴大對南亞的戰略影響力，進一步加劇印中之間的地緣政治緊張。

南亞地區正進入新一輪軍備競賽階段，從印度研擬建立火箭部隊、巴基斯坦整合導彈指揮體系，到中國在孟加拉布局軍用無人機產能，區域權力結構與安全格局將面臨持續調整。

