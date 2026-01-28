印歐歷時20年達「史上最強」貿易協議！近97%出口品降稅

在經歷長達20年的艱辛談判後，印度與歐盟27日在新德里達成一項具里程碑意義的貿易協議。面對美國總統川普重返白宮後引發的全球貿易緊張與關稅威脅，這兩大經濟體決定聯手降低貿易壁壘。

1月27日，印度總理莫迪（中）在新德里與歐洲理事會主席 柯斯塔（左）及馮德萊恩（右） 會晤前合影留念。 （圖／《路透社》）

《路透社》報導，根據協議印度將削減對歐盟96.6%貿易貨值的關稅，而歐盟則將對99.5%的印度商品實施降稅，預計至2032年可使歐盟對印出口額翻倍。印度總理莫迪（Narendra Modi）形容此為「所有協議之母」（mother of all deals），認為這將為印度14億人口及數百萬歐洲民眾帶來重大契機。

據報導，這項協議將為歐洲企業節省約40億歐元（約1500億元新台幣）的關稅支出。對歐盟而言，最顯著的進展是成功敲開印度長期封閉的汽車市場，原本高達110%的進口汽車關稅，將在五年內大幅降至10%，預計福斯、賓士及BMW等歐洲車廠將直接受益。

此外，歐盟進口葡萄酒的關稅將從150%立即減半至75%，最終降至20%；機械、電力設備及化學品亦在降稅清單之列。作為交換，印度的海鮮、皮革、紡織、珠寶及化學品銷往歐洲將享有零關稅待遇。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）強調，這只是歷史性合作的開始。儘管雙方在農業領域（如牛肉、大豆及乳製品）仍維持保護立場未納入協議，但在能源、礦產及氣候變遷方面已有更深層的共識。

1月27日，歐盟貿易專員謝夫喬維奇和印度貿易部長戈亞爾簽署協議後合影。 （圖／《路透社》）

據一名印度官員表示，這份協議在經過約五至六個月的法律審查後將正式簽署，預計一年內實施。隨著印度與歐盟貿易額（約1365億美元）已超越美印與中印貿易，此舉或將徹底改變亞歐經貿格局。

值得注意的是，這項協議在華盛頓對印度部分商品加徵50%關稅、以及川普政府威脅介入格陵蘭事務導致盟友反彈的背景下加速達成。不久前，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在達沃斯論壇發表講話，贏得全場起立鼓掌，他呼籲中等強國應結盟以避免淪為貿易戰的受害者。在近期中加達成協議後，卡尼計畫訪問印度，簽署有關鈾、能源和礦產的協議。

在與新德里簽署協議之前，歐盟繼去年與印尼、墨西哥和瑞士達成協議後，又與南美洲南方共同市場達成了協議。同期，新德里也與英國、紐西蘭和阿曼敲定了協議。

