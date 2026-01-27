印歐達成自貿協定 中國憂心

（德國之聲中文網）印度總理莫迪1月27日在新德裡舉行的第16屆印度-歐盟峰會上宣布，雙方已於26日簽署了印度-歐盟自由貿易協定。他表示，該協定覆蓋全球25%的GDP以及三分之一的全球貿易，“將為印度14億人和數億歐盟人民帶來許多機遇”。

歐盟委員會主席馮德萊恩在社交媒體上發文表示：“歐洲和印度今天正在創造歷史，我們已經達成了史上最棒的交易，建立一個擁有20億人口的自由貿易區，雙方都將受益。這只是一個開始，我們將進一步發展戰略關系，使雙方聯系更加緊密。”

該協定將在歐洲議會和印度內閣批准後正式簽署。印度官員透露，該協定需要為期五至六個月的法律審查，預計一年後可落地生效。

大幅降低關稅 歐盟對印出口可望翻一番

歐盟目前是印度最大的貿易伙伴，印度則是歐盟第九大貿易伙伴。根據歐盟數據，印度和歐盟2024年雙邊貿易額達到1200億歐元，佔印度貿易總額的11.5%。

歐盟委員會在聲明中稱，印歐自貿協議預計將使歐盟對印度的出口額翻一番。

根據該協定，歐盟超過90%的商品出口印度的關稅將被取消或降低；每年可節省高達40億歐元的歐洲產品關稅。這將令歐盟出口商獲得競爭優勢，大幅改善歐盟出口產品的市場准入。例如，印度對歐盟葡萄酒征收的關稅將從150%下調至75%，並最終降低至約20%，橄欖油關稅將在五年內從45%降至零，面包、糖果等加工農產品最高達50%的關稅也將被取消。44%的機械關稅、22%的化學品關稅和11%的藥品關稅也將大幅度取消。歐盟，尤其是德國的汽車行業也將受益。印度目前對歐盟進口汽車征收高達110%的關稅。根據協定，今後每年對至少25萬輛汽車的關稅將逐步降低至的10%。目前印度汽車市場年銷量約440萬輛，其中歐洲車銷量佔比不足4%。

該協定還將改善印度服務市場的准入，尤其是在金融服務、海事服務和其他關鍵領域，歐盟服務提供商將享有進入印度市場的特權。這將帶來新的商機並促進就業增長。

同時，印歐自由貿易協定也將促進印度紡織、珠寶、皮革制品以及服務業等多個行業的發展。除貿易外，雙方還將在安全和清潔能源轉型等領域開展合作。

對中國的影響

印度和歐盟早在2007年就開啟了貿易談判，但談判2013年破裂，直到2022年才重新啟動。分析人士認為，在目前動蕩不安的地緣政治的影響下，雙方都感受到減少對美、中經濟依賴的迫切性——一方面，美國總統特朗普的關稅政策充滿不確定性，另一方面，對中國供應鏈的依賴也加深了本土經濟的脆弱性。

經濟學家預測，印歐新協定達成後，歐洲的投資、生產、銷售、研發，也就是全球部分產能將從中國轉移到印度。

德國媒體Table.Briefings1月26日的一篇相關報道稱，初步估計顯示，如果印歐自由貿易協定最終成為長期協議，未來十年將令中國蒙受數以千億歐元計的損失。印度將成為國際價值鏈中日益重要的組成部分，將以更強大的姿態面對長期競爭對手中國；而歐盟則朝著增強自身產業的韌性、從而為提升政治影響力邁出重要一步。

咨詢公司凱捷（Capgemini）技術與創新主管彼得·芬特爾（Peter Fintl）向該媒體表示，“如果這項協議持續十年，將帶動價值數千億歐元的額外業務，這些貿易額原本很可能與中國進行。”這包括所有與中國相關的關鍵產業，從汽車、機械工程到電子和制藥業。

德國工商會（IHK）對歐盟與印度之間的貿易協定大加稱贊。IHK表示，該協定是全球規模最大的自由貿易協定，也是德國經濟的“游戲規則改變者”。2024年印度和歐盟1200億歐元的貿易額中，德印貿易額就約為310億歐元，佔四分之一。其中，德國對印度的出口額為170億歐元。新協定還將顯著促進德國的服務業進入印度市場，並為印度帶來新投資。

印歐自由貿易協定對中國地緣政治影響力的限制也不容低估。海德堡趨勢與未來研究所 (ITZ) 的經濟學家艾克·溫澤爾（Eike Wenzel）表示，“歐盟與印度的協議之所以如此重要，是因為它打開了一個擁有約14億人口的巨大增長市場，降低了對中國的依賴，實現了供應鏈多元化，增強了歐洲工業實力，並在多極世界中鞏固了地緣政治伙伴關系。”

印度也將籍此提升自身在全球供應鏈以及地緣政治中的地位，增強抵御美國關稅威脅以及與中國在亞洲抗衡的實力。

北京深知這項協議的影響力。中國國家副主席何立峰最近在達沃斯論壇稱中國不僅願意作世界工廠，更願意成為世界市場。他還不點名地表示：“個別國家的單邊作法與貿易安排，明顯違反世界貿易組織的基本原則與規則，嚴重破壞國際經貿秩序。”未來北京將采取何種對沖影響，尚有待觀察。

