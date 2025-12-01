印民防「小橘書」 吳怡農提的？名醫揭問題：根本抄瑞典

沈政男指出，印發民防手冊「小橘書」的點子，吳怡農(右)早在2020年就做出建議。（合成圖／資料照、趙雙傑攝）

政院斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，陸續普發至全台約983萬戶，但「小橘書」內容錯誤不少，戰爭暗示也引發爭議。精神科醫師沈政男指出，這本民防手冊完全是模仿瑞典，點子最早竟是吳怡農提出，但不解決國家認同問題，只會被當成笑話大全。

沈政男11月30日發文提到，這本民防手冊完全是模仿瑞典，瑞典在二戰期間開始印發這樣的小冊子，後來好幾十年沒有更新，一直到這幾年才又改版。有瑞典專欄作家2018年說，印發這樣的小冊子是浪費紙張！這狀況是不是跟台灣一樣？這類手冊就是為了打仗用的，但後來瑞典改成了預防災害與戰爭，把災害也加進去，問題是，那只是美化與軟化之用，實際上就是告訴民眾：隨時準備打仗！

沈政男質疑，問題是：你的國家認同，跟我一樣嗎？為什麼要聽你的？這個問題不解決，你發再多這類手冊，跟你國家認同不一樣的人只會當成笑話大全。然後綠營保皇黨就在那邊當成國防經典，殊不知，根本就是抄襲別人！至於「政府絕不投降，凡是投降的說法都是假訊息」，也是抄襲瑞典，但人家的語氣已經改成「我們絕不投降，相關暗示都是假的」。

沈政男指出，印發「小橘書」的點子，最早從而何來？竟然是吳怡農！他早在2020年就做出這樣的建議，當時他開始弄什麼「壯闊台灣」的組織，其中一個提議就是如此。國防部最早在2022年試印了「全民國防」的版本，但根本沒人知道，也沒有打算全面印發，只是提供下載連結，一直到今年改版才決定這麼做。也是今年改版後，才加入了「面對中國的侵略威脅」這樣的字眼。

沈政男直言，綠營講什麼「北歐也有印發小橘書」！他看了其他北歐的版本，都比瑞典淡化了戰爭的部份，也沒有指明哪一個國家帶來侵略威脅。只有台灣，竟然人家還沒說要打你，自己就先把心裡的害怕講了出來！這樣挑明的說法，會將整本手冊原本的架構扭曲。

