印男麥當勞取餐突遭攻擊 印媒：加拿大仇外情緒高漲引擔憂

加拿大多倫多一家麥當勞驚傳發生攻擊事件，一名身穿多倫多藍鳥隊夾克的白人男子，無故攻擊一名棕色皮膚的印度裔男子。事件被拍攝下來並在社群媒體上廣泛流傳，引發大眾對加拿大日益嚴重的種族主義和仇外情緒的擔憂。

加拿大傳出疑似種族歧視的攻擊事件。（示意圖／PIXABAY）

根據印媒NDTV報導，這起攻擊事件發生在麥當勞門市的櫃檯附近。一段流傳的影片顯示，一名明顯喝醉酒的白人男子突然接近一名印度裔男子，無緣無故就發動攻擊。他先是推擠站在櫃檯附近的印度裔男子，導致他的手機飛出。當印度裔男子鎮定地撿起手機時，攻擊者衝上前去，揪住他的衣領並將他推開。

在過程中，白人男子一邊揪著對方的衣領，一邊指責他「擺架子」和「高人一等」。面對這樣的攻擊，印度裔男子選擇自衛而不還手，但挑釁者依然不肯罷休。直到另一名疑似是餐廳工作人員的人介入，要求兩人到「外面」解決衝突，情況才有所緩解。然而，在被請出去前，白人男子仍繼續指責受害者傲慢自大。

據報導，這起事件發生在本月1日，但截至目前，當地警方尚未就此事發表任何聲明，涉事兩名男子的身份也尚未得到確認。NDTV表示無法查證該影片的真實性。

值得關注的是，在這段令人不安的影片出現的數天前，加拿大埃德蒙頓才發生另一起針對印度裔的暴力事件。一名55歲的加拿大籍印度裔商人阿爾維辛格薩古（Arvi Singh Sagoo）因質問一名在他車上小便的陌生人而遭到致命襲擊。該陌生人擊中薩古的頭部，導致他昏迷不醒，五天後因傷勢過重去世。

這兩起事件引發了人們對加拿大種族歧視問題日益嚴重的擔憂，尤其是針對印度裔和其他少數族裔的歧視行為。社會各界呼籲當局採取更有力的措施，打擊仇恨犯罪，保護少數族裔的安全和權益。

