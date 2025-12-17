印空汙破紀錄 新德里如「毒氣室」！霧霾釀死亡車禍、航班被迫取消

編譯曾宜婕／綜合報導

印度首都新德里（New Delhi）空汙來到數周以來最嚴重！據ABC News 15日報導，嚴重空汙已經導致超過40班航線取消、超過50班次的火車延遲數小時，在高速公路上因為能見度太低發生多起交通事故。當地呼吸困難、眼睛感染的患者激增，醫療專家甚至稱現在的新德里就像是「毒氣室」，警告居民避免從事戶外活動，當地幼兒園到小學五年級的學生也因此強制在家線上上課。每到冬季，由於冷空氣會將煙霧和廢棄滯留在接近地面的空氣中，德里的空污問題都會在這個時期急劇惡化。

國會議員要求宣布「緊急狀態」

據《印度時報》（The Times of India）報導，印度數名國會議員在16日向國會提出休會動議，要求國會就空汙危機進行緊急討論。議員指出，德里的平均空氣品質指標（AQI）已經高達461，是本季以來的最高值，被列為「非常嚴重（Severe Plus）」等級。

空氣品質指標（AQI）0~50是空氣品質「良好」的綠色等級，301~500會被歸類在對人體「有害」的褐紅色等級。然而，根據印度官方數據，周日（14日）有多處監測站顯示指數超過450，周一（15日）也高達449，雖然16日新德里的空氣品質略有改善，AQI降至377，但在40個監測站中仍有11個的空氣品質達到 「嚴重」等級，AQI 為 426。

空汙能見度低釀成「死亡車禍」

據報導，當地居民表示空汙的霧氣濃厚到連路上的車都難以辨認。16日清晨，印度馬圖拉（Mathura）的亞穆納快速道路（Yamuna Expressway）發生一起嚴重的連環車禍，7輛巴士與多台小型車在濃霧中相撞，造成4人死亡、20多人受傷。

交通部為了民眾安全，也釋出限速規定，諾伊達高架道路（Noida Elevated Road）對小型車的最高速限為每小時 50 公里，對大型車則為每小時 40 公里。官方強調，駕駛人必須嚴格遵守相關限速規定，以降低霧霾引發事故的風險，特別是在清晨與深夜容易發生碰撞的快速道路上。

為什麼印度的空汙長期以來會那麼嚴重？

《今日印度》（India Today）15日報導指出，汽車污染仍是德里霧霾空氣中最大的元兇之一，與工業排放和施工塵土並列。雖然最高法院要求必須將車齡超過 15 年的汽油車與超過 10 年的柴油車淘汰，但這項規定並沒有被確實執行。若嚴格執行，2018至 2021年間應有475萬輛車被註銷，但實際註銷數量僅有298萬。

然而，新德里最大的盲點在於汽車數量過多，大眾交通運輸的不足是汽車過多的主要原因之一。報導指出，當地根本沒有足夠的公車，政府估計需要多達1.5萬輛，但目前僅有2789輛電動公車，雖然地鐵為市民帶來便利的交通，但地鐵仍需要公車完善接駁服務。

