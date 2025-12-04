印航波音737客機「被放生13年」，竟在機場角落找到...CEO「呃…這我們的飛機」？失憶下場要付3400萬

「呃...這是我們的飛機？」印度航空（Air India）一架波音737客機「失蹤」長達13年，但真相卻是停放在加爾各答機場角落，一直到機場近日要求航空公司清除，印航高層才驚覺「原來還有這架飛機」。 此事件凸顯印度航空管理漏洞，也反映過去行政流程的缺失。更慘的是，印度航空還必須賠付超過1億盧比（約新台幣3460萬元）的停放費用。

靜靜在機場角落 「被消失」13年

根據印度媒體《The Economic Times》 、《Aviation A2Z》報導，一架編號VT-EHH、機齡43年的Boeing 737-2A8F，屬於「小型波音」系列，在1982年交付給「印度人航空」（Indian Airlines），於2007年改裝成貨機。

同年印度人航空和印度航空合併，這架飛機也被納入印度航空旗下。

2012年，VT-EHH停止飛行並長期停放於印度加爾各答機場，沒想到2013年起正式註銷登記後，既沒被列入公司資產，也沒安排報廢或維修，因內部管理疏漏，整台飛機從公司內部紀錄中「消失」，被擱置在機場角落長達13年。

VT-EHH這台貨機就這樣靜靜停在機場角落空地長達13年，沒有屋頂遮蔽，長期暴露在風吹雨打之下，機體漸漸斑駁，被世人遺忘。

▲這架飛機於加爾各答機場角落找到。（翻攝X@Fahadnaimb」）



印航CEO：全公司都不知道我們還擁有這架飛機

印航CEO威爾森（Campbell Wilson）在公司內部信中承認，「這架飛機雖然很久以前就該處理掉，但令人吃驚的是，我們竟然不知道它仍屬於我們」。後續經內部調查，不論是折舊記錄、保險、維修、資產帳冊等各項文件，VT-EHH都被漏掉，這也反映出印航的資產管理存在嚴重疏漏。

由於長達13年停放機場角落，印航還需向加爾各答機場繳納超過1億印度盧比（約新台幣3460萬）的「停機費」。

▲一架從印航官方紀錄中離奇失蹤13年的波音737飛機，近日突然在加爾各答機場被找到。（翻攝X@cbladeOfficial）



另一台飛機比較幸運 被改造成主題餐廳

根據歷史紀錄顯示，VT-EHH曾與另一架飛機VT-EGG一同停在加爾各答。VT-EGG後來被搬往拉賈斯坦邦，並改造成餐廳設施，而VT-EHH則一直留在原地。

如今，這架老飛機已正式售出並被卡車運往班加羅爾的印度航空工程服務有限公司（AIESL），搖身變成為全尺寸訓練模型，未來將提供給飛機維修技師來做訓練使用。





