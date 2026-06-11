印度航空（Air India）一架波音 787 客機空難屆滿週年，調查委員會表示因需深入分析引擎數據，將延後發布最終報告。先前調查指出，機師疑似在飛行中切斷燃料供應，引發家屬強烈反彈，兩名機師的背景也隨之曝光。

根據路透社（Reuters）報導，印度調查人員預計將延後發布關於印度航空（Air India）波音 787 客機空難的最終調查報告。儘管本週五即將迎來事故一週年，但消息人士指出，調查小組仍需更多時間完成對飛機引擎的詳細分析。此前的初步評估顯示，駕駛艙通話記錄支持了機長可能主動切斷引擎燃料供應的觀點，但印度官方當時表示，現在下定論還為時過早。

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這起事故的核心人物為 56 歲的機長 Sumeet Sabharwal，他擁有超過 1.5 萬小時的飛行經驗，其中 8,596 小時是在波音 787 機型上完成。儘管印度航空事故調查局（AAIB）官員暗示其子可能在起飛後切斷燃料，但機長的父親已向印度最高法院申請獨立調查，強調應考慮人為因素以外的可能性。同事形容 Sumeet Sabharwal 是一位「紳士」，他在事發前還曾致電家人，承諾抵達倫敦後會再聯繫。

另一位機師則是 32 歲的副駕駛 Clive Kunder，他於 2017 年加入印度航空，總飛行時數約 3,403 小時。Clive Kunder 從小就對飛行充滿熱情，曾遠赴美國佛羅里達州接受飛行訓練。親友形容他私底下是個超級英雄電影迷，甚至具備自行組裝電腦的專業技術，在投身航空業前，還差點成為一名職業電競選手。目前調查重點仍聚焦於引擎數據與人為操作之間的關聯。

原文出處：印航空難調查延期！機師背景曝光 疑人為切斷燃料釀禍

本文由AI協作，經編輯審核後發布