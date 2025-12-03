印航737飛機「離奇消失」13年 竟在1處找到了！

國際中心／王靖慈報導

印度航空一架波音737居然在公司內部失蹤了整整13年，這架飛機停飛後就被航空公司忘了它的存在。在近日這架飛機終於被發現，更誇張的是，印度航空還未此默默付了12萬美元（約新台幣376萬元）的停放費，消息曝光後，引發國際媒體關注。





消失13年的波音737飛機。（圖／翻攝「Fahadnaimb」X）

根據印度媒體《The Economic Times》報導，這架波音737-200，不是剛退役的小飛機，而是1982年就加入印度航空的「43歲老飛機」。1998年它被租給印度航空聯盟，後來在2007年改裝成貨機，並於2012年停飛交給印度郵政使用。並在一連串文件更動與人事交接的混亂中，這架飛機就這樣神秘的從所有資料裡「消失」。直到西孟加拉邦（West Bengal）加爾各答機場（Kolkata Airport）要求印度航空把飛機拖走，印度航空才驚覺這架飛機的存在。

這架飛機於加爾各答機場找到。（圖／翻攝「Fahadnaimb」X）

這架飛機在加爾各答機場停放了13年，因此印度航空必須向機場繳納高達12萬美元（約新臺幣376萬元）的高額停放費。印度航空執行長威爾遜（Wilson）在發給員工的通知中也坦白承認，這是一個「非常不尋常的處置案例」，因為航空公司直到最近才發現自己名下，竟然還有一架飛機停在加爾各答機場跑道旁空地上吃灰。如今，這架老飛機已正式售出並被卡車運往班加羅爾的印度航空工程服務有限公司（AIESL），搖身變成為全尺寸訓練模型。甚至網友還笑稱，這是印度航空史上最離奇的鬼故事。





原文出處：印航史上最離奇鬼故事！波音737飛機消失13年⋯竟在機場「這1處」找到

