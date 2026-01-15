印表機成駭客最愛入口 這家攜手宏羚全面接管終端資安！

財經中心／余國棟報導

奧義賽博董事長 吳明蔚（右2）、財務長 黃文傑（右1）；宏羚董事長 章孝祺（左2）、宏羚總經理 林朝碧（左1）。雙方正式簽署合作協議，攜手將 AI 自動化資安防護導入企業終端設備與事務設施，共同布局終端設備 AI 資安防護市場。（圖／奧義賽博）

奧義賽博（7823）攜手能率創新（5392）集團旗下宏羚（7885）跨足 AI 自動化資安軟體的銷售與服務市場。隨著企業數位化與 AI 應用快速普及，資安風險已不再侷限於 IT 機房，正持續向各類終端設備延伸；過去容易被忽略的印表機與事務機器，已逐漸成為駭客潛伏、入侵企業內部的重要破口。

宏羚公司長期深耕印表機與事務機器的出租、銷售與耗材服務，累積服務客戶已超過四萬家，橫跨科技、製造、金融、服務業及公部門。由於與企業管理部門建立高度黏著的服務關係，使其在延伸資安服務時，具備其他業者難以複製的信任基礎，能直接在既有設備與維運服務架構上，整合資安防護與代管能力。此次宏羚公司與被市場視為「資安國家代表隊」奧義賽博的合作，得以共同切入企業終端資安防護市場，宣示台灣終端資安整合服務版圖逐步成形。

近年來，印表機等事務設備已演變為具備儲存、運算與網路功能的「微型電腦」，可接觸企業內部文件與關鍵資料。隨著實際駭客攻擊案例陸續浮現，終端設備資安防護已成為企業不可忽視的關鍵課題。透過此次合作，奧義賽博的 AI 自動化資安能力、得以直接落地至企業辦公場域，而宏羚公司也將從硬體服務角色，逐步轉型為資安與軟體服務的重要入口，為未來具續約性與高附加價值的服務型收入、奠定穩健的成長基礎。

