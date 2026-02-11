印製「台積電研發」冰晶石馬克杯、「積蜜」蜂蜜...神山員工如何把廢料變身零負評神祕禮品？





從谷歌、微軟到OpenAI，美國科技公司常透過經營企業商店，讓日常用品成為企業文化最佳展示。

近年，這股風潮延伸至台灣，光寶、鴻海、台積電等科技大廠，都開始結合自身文化與定位，依循不同發展脈絡，推出獨具特色的企業小物。

對台積電來說，最能代表公司的企業小物，並不是由福委會主導的，那些寫有TSMC字樣的外套、背包、鞋子等商品，而是僅在客戶與合作夥伴間流傳、印製「台積電研發」的神祕禮品。

「這些小物上面所有設計，都是我們部門自己處理。」台積電新廠工程處、公共設施服務部部經理鍾振武，指著陳列在桌上的木作家具、洗手液、精油和蜂蜜說。這些不對外販售的小物，不只出自團隊同仁巧思，更採用台積電廠區自製的原物料。

以晶圓製造為核心事業的台積電，為何能供應這些產品的原料？鍾振武一一解釋，蜂蜜的來源是晶圓廠區培育的蜜蜂，木作家具、洗手液與精油，則是將修剪晶圓廠內樹木產生的廢棄枝幹循環再利用。

台積電新廠工程處的定位，是服務工廠產線、維持良好運作；該處下轄的公共設施服務部，則專門服務內部員工，「我們約有1百30個人，不只要負責辦公室維護，還會負責各類節慶的布置。」鍾振武說。

廠區內天然蜂蜜 獲外籍董事盛讚

起先，「服務同仁」的業務範圍，並不包含開發小物。第一項商品，取名為「積蜜」的蜂蜜，是一次意外嘗試的結果。鍾振武回憶，台積電廠區約有1百20萬隻蜜蜂，2023年前只是因設置了蜂箱，始能收藏蜂蜜在內部分享，但台積電慈善基金會董事長張淑芬品嘗後，給予高度評價，很多單位也想拿去送人，因此團隊開始規模化地蒐集廠區年產約5百公斤的蜂蜜，做成小玻璃罐裝的禮品，提供各單位做外部贈禮。

決定與眾人共享「積蜜」之後，同仁進一步將蜂蜜分為風味適中的竹科版、口感微酸的中科版、以及甜度最佳的南科版，做成3瓶一組的精美禮品，也分送給公司高階主管與外籍董事。

台積電營運廠務副總經理莊子壽看到這項禮品以後，當場肯定符合永續理念；台積電英國籍董事彼得．邦菲爵士帶回英國品嘗後，更特地發信肯定團隊創新作為。

積蜜廣受喜愛、佳評如潮，讓鍾振武與團隊成員大為振奮，更敢於放手創造全新小物產品。過去必須定期修剪，並委外處理的廠區樹木，成為他們眼中下一個目標。

團隊牢記著莊子壽不斷宣導的零廢循環理念「從搖籃到搖籃」，讓他們思考這些木材廢棄物再利用的可能。一開始，團隊把廢棄木材當作材料，找工坊合作提供台積電員工木作體驗。

「但木頭還是會產生木屑，我們想要怎麼能榨乾它的價值。」公共設施服務部廠務副理紀碧芳說明，由於台積電廠區包含香氣明顯的樟樹品種，他們嘗試將木屑做成精油，「沒有香味的像是榕樹，就可以做成木醋液。」然而，木醋液只能用來除臭殺菌，應用範圍不夠廣。於是鍾振武與團隊集思廣益，針對同仁的清潔需求，進一步研發出洗手液、洗碗液等項目，甚至針對需要外出的同仁，研發出夏日常用的防蚊液。

冰晶石回收原料 製成美觀耐用馬克杯

「長官如果要帶去給客戶或合作夥伴，通常就是打電話給我們申請。」鍾振武表示，這些實用物品不對外銷售且產量有限，讓以永續為設計核心的台積電小物，成為稀有且獨特的禮品。

事實上，台積電也曾推出僅一百組的限量小物：為了台中零廢製造中心啟用而特地打造的馬克杯。原料，是來自半導體製程回收而來的冰晶石、銅與鈷。

「我們花很多心思調整，一開始也經歷一百個杯子全部做失敗⋯⋯。」紀碧芳解釋，最難的部分在於用冰晶石製作杯把，力求不同材質能做好固定、又不會斷裂，讓工程師與廠商絞盡腦汁改良，最終才開發出特殊鎖孔結構克服困難。

紀碧芳回憶，送禮當天，來賓回饋認為「很高級，但聽說原料是工廠回收品，會擔心『杯子能用嗎』？」她解釋，台積電團隊送出禮品前，已將杯子送交第三方驗證，確認品質符合食安等級，「這是想讓大家知道，資源有很多再利用的方式。畢竟對我們來說，這些（再生）材料回到製程，價值還是比較高的。」

把廢棄物透過再造，轉換成送禮自用皆宜的企業小物。台積電的蜂蜜、精油與洗手液，展現著台積電重視零廢，且講求實用的文化。「目前沒有聽到負評啦，因為這些禮品代表永續理念，設計又很精美。」鍾振武自信地說。





