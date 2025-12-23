印證魏哲家去年說法？英特爾採最先進A18製程處理器傳出效能輸上一代「台電電3奈米」產品

英特爾（Intel）被視作翻盤關鍵的18A先進製程傳出不妙消息，市場調查指出，英特爾自家新產品採18A晶片的處理器，跑分竟輸給上一代用台積電3奈米生產的處理器。此情況似乎也印證台積電總裁魏哲家去年「3奈米效能比英特爾18A優異」的說法；業界認為，若18A製程良率拉不起來，英特爾後續的技術也很難再發展。

《CNBC》19日報導，英特爾位在亞利桑那州的新晶圓廠Fab 52已開始量產18A製程晶片，期望可藉此趕上台積電，不過當前唯一客戶是自家產品，未來能否說服其他科技客戶下單代工，將成為這家晶片龍頭能翻盤的關鍵。

據了解，英特爾的18A製程相近於台積電目前已量產的2奈米製程，對此市場調查Techbang指出，英特爾新一代Panther Lake處理器（Core Ultra 300系列）流出的測試數據，Core Ultra 7 365的新晶片在單核與多核效能方面，居然皆輸給上代的Core Ultra 7 268V。



半導體業界指出，英特爾核心處理器代號Panther Lake被視為「重返榮耀」之作，運算晶片採最先進的18A製程；目前Ultra 200系列核心產品運算晶片由台積電採用3奈米製程生產，因當時英特爾自家的20A製程良率不如預期，為了搶市占率，將核心運算晶圓外包給台積電。



而魏哲家於去年初就曾對外表示，台積電的3奈米製程優於英特爾18A製程，性能、能耗和可靠度都勝一籌，技術持續領先，他也強調，台積電與客戶的緊密合作，是專注製造，不與客戶競爭，唯有讓客戶成功，台積電才能成功。



據報導，英特爾的18A製程採用High—NA EUV與背部供電等新技術，對此業界認為，英特爾現在最重要的是18A製程已在內部晶圓廠跑了兩年，即便前陣子延攬台積電前資深副總羅唯仁協助，也無濟於事，因整個製程的架構已確定；而18A製程良率若拉不起來，英特爾後續的技術也不可能再發展。

(圖片來源：英特爾)

