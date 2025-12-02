印18歲機車網紅拍炫技片！失控打滑自撞 身首分離亡

印度一名機車網紅因為自撞事故死亡。（圖／當事人IG）





印度發生一起驚悚死亡車禍。一名熱愛拍攝機車飆速、炫技影片的18歲機車網紅普林斯.帕特爾（Prince Patel），高速上路卻不慎失控自撞身亡。由於撞擊力道過於猛烈，普林斯遺體幾乎身首分離，場面相當駭人。

根據《印度時報》報導，這起恐怖事故發生在當地時間週一早上，印度蘇拉特市一座高架橋上，普林斯當時騎運動摩托車以高速行駛，下橋時機車忽然打滑，導致機車猛撞上路邊護欄，力道之大讓普林斯頭部受致命重創，當場斃命。

警方在事故現場發現普林斯沒戴安全帽，加上撞擊力道過大，導致普林斯幾乎身首分離。警方認為若他有穿戴護具，或許可以保命。當地的警察局已立案調查，要釐清真正的事故發生原因。

據了解，普林斯是一名熱愛拍攝騎機車影片的網紅，曾經騎車飆速到時速140公里，他還把自己的愛車命名為Laila，在當地騎機車的年輕人中小有名氣。

