危宇澤奪聽障奧運十項全能銀牌 新竹成德高中喝采

（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）新竹市成德高中普通班學生危宇澤雖是天生中度聽障生，但憑藉對田徑的熱愛與毅力，日前在2025東京聽障奧運公開組十項全能賽事奪下銀牌，校方今天頒發獎勵金為他喝采。

在日本東京舉行的第25屆夏季達福林匹克運動會於11月15日至26日舉行。成德高中今天發布新聞稿表示，危宇澤26日返抵國門，今天由校長頒發獎勵金，鼓勵未來能再創佳績。

新聞稿中，危宇澤分享，從國二起堅持每天上午7時前到校晨操，晚上7時才結束訓練返家，很多人覺得這樣很辛苦，但他樂在其中，甚至週六上午重訓後，晚上還會利用時間學習繪畫，是訓練手部小肌肉、幫助專注與沉澱心靈的重要時刻。

廣告 廣告

危宇澤表示，雖然在田徑場上戴著助聽器，起跑反應會比一般選手慢，但這個挑戰反而給他很大的鼓勵與啟發，轉念告訴自己「必須用心聽、用心學習」。

校方表示，危宇澤的努力早獲肯定，他在國小時獲教育部奮發向上獎，國中時獲總統教育獎，高中時再獲教育部奮發向上獎，始終秉持積極樂觀的態度充實自己。

危宇澤近年來在國際賽場上表現亮眼，校方指出，2024年他代表國家前往巴西參加世界聽障中學運動會，奪得跳遠金牌與100公尺銀牌；同年7月在台北市舉辦的世界聽障青年田徑錦標賽中，同樣繳出1金1銀佳績。

校方指出，此次東京聽奧是危宇澤的里程碑，在公開組十項全能賽事奪下銀牌，其中在100公尺、1500公尺單項中都拿下第1成績，展現出全能型選手的巨大潛力。（編輯：張雅淨）1141127