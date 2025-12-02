危宇澤聽奧奪銀有憾 準備大學面試

東京聽奧代表團返國餐會，危宇澤在田徑男子十項全能勇奪銀牌。（中央社）

本報綜合報導

東京達福林匹克運動會（簡稱聽奧）台灣代表團，總計進帳1金6銀6銅，2日舉行返國餐會，行政院長卓榮泰表示，被選手回顧影片的第一句話「一切努力不是為了誰的掌聲」而感動，「我會學習你們的精神。」

在日本東京舉行的聽奧，台灣代表團在保齡球女子團體領軍下，總計進帳1金6銀6銅。卓榮泰在代表團返國餐會致詞表示，代表政府、所有國人向代表團選手由衷感謝，並特別點名年僅18歲的田徑小將危宇澤，首次站上聽奧舞台就摘下男子十項全能銀牌，「可惜第1天受傷，不然會有更好狀態、成績，我們期待你的下一次。」

廣告 廣告

卓榮泰指出，奧運羽球男雙雙金得主李洋擔任運動部長後，除了關注全民運動、一般體育競賽及國際競賽外，也希望拓展運動產業，最重要的是發展適應運動，讓無論是身體不方便、高齡者、兒童或受傷的人，只要有特別需求都能享受運動帶來的信心、快樂。

普及性參與就是適應運動的真正精神，卓榮泰承諾政府將提供更友善的環境，同時在制度面協助大家，搭配運動部的經費支援，讓所有人能專注從訓練中發展潛力，找到適合自己的運動方式，「達到人人都是體育人。」

在東京聽奧，田徑好手危宇澤摘下男子十項全能銀牌，他透露遺憾未能奪金，不過拿牌還是很開心，接下來他將準備大學面試，朝運動醫學之路邁進。