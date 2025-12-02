危宇澤聽奧摘銀有憾 大學申請鎖定運動醫學復健

在2025東京聽奧男子十項全能摘下銀牌的18歲選手危宇澤因受傷而與金牌擦肩而過，雖然心中留有遺憾，但他在返國後立刻投入另一場「升學戰」。他透露自己正忙著準備清大、陽明交大、台大等特殊選才面試，期盼未來能朝運動醫學與運動復健專業發展，把自身經驗轉化為專業能力。

行政院2日設宴慰勞參加2025東京聽奧代表團成員，行政院長卓榮泰在致詞時特別點名肯定為台灣摘下男子十項全能銀牌的危宇澤。

危宇澤接受媒體訪問時分享了此次參賽的心情。他表示自己原本設定的目標是金牌，但在賽前2週拉傷，積極復健後，本以為已無大礙，沒想到比賽第一天跳遠時因狀況太好、強度過高而再度拉傷，後續只能靠止痛藥撐完全程。

危宇澤透露當時肌肉已經不聽使喚，是拖著一隻腳在跑，隔天甚至出現血尿，推測與用藥、脫水與高強度比賽有關，所幸最後並無大礙。雖然與金牌擦身而過，讓危宇澤感到遺憾，但首次參賽就奪牌，他還是挺開心。危宇澤：『(原音)雖然說最後還是有拿到第二名，但是比預期的目標少了一個、少了一名，就是沒有達到原本想要的成績，所以我覺得遺憾比較多。可能因為還有下一屆可以拚，所以我覺得這一屆能先拿到銀牌算蠻開心的。』

至於接下來的規劃，危宇澤說目前重心全放在升學，正準備清大、陽明交大與台大等校的特殊選才面試，希望進入與運動醫學、運動復健或物理治療相關科系。他解釋，因過去受傷治療的經驗讓他對相關領域產生興趣，也希望把運動員的親身感受結合專業所學。危宇澤：『(原音)剛好可以結合我現在運動經驗，然後因為我本身就是運動員，就是在運動的啊，我受傷過跟一些肌肉的運作，我會比一般人可能更了解一點，因為我會有親身經歷過這些事情，所以我覺得走運動醫學剛好又可以搭配到我的經驗，也蠻好。』

至於2026年，他表示目前尚無特別規劃，一切平常心，「該來的會來，該有的都會有。」(編輯：宋皖媛)

