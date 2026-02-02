危害防疫！男子非法輸入中國禽流感疫苗1886瓶遭起訴

雲林地檢署連同海巡署彰化查緝隊，破獲一起以清潔劑名義，從中國大陸輸入非法禽流感疫苗的案件，檢方依《動物用藥管理法》，對劉姓主嫌提起公訴。

據了解，劉姓嫌犯以地板清潔劑名義，從中國輸入來源不明的非法疫苗，數量多達1886瓶，約50萬cc，可供50萬隻養殖家禽施打。這批疫苗含有家禽流行性感冒病毒及水禽小病毒抗體等成分，但我國已全面禁止施打此類疫苗。

嫌犯透過中國電商平台集資購買，空運來台，並刻意虛報貨物名稱，外包裝也印有清潔劑字樣以規避查緝，若這批疫苗流入市面，將嚴重衝擊國內多年建立的防疫體系。

※犯罪行為，請勿模仿

雲林／林書弘 責任編輯／蔡尚晉

