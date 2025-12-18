▲危急時刻見真情，斗六警即時救援受困老翁。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】斗六市一名年長老翁日前獨自駕駛電動輪椅外出途中，疑因輪椅突然發生故障而失去控制，車身偏移後連同老翁一同滑落至路旁水溝內。事發當下老翁受困其中，無法自行脫身，神情顯得緊張無助，所幸有熱心民眾發現異狀並立即通報警方協助。

梅林派出所警員黃盈維接獲通報後，迅速趕赴現場，見老翁卡在水溝旁，第一時間先關心其身體狀況並耐心安撫情緒，隨後小心翼翼地協助將老翁攙扶至安全的路邊休息，避免因二次滑落而造成進一步危險。

廣告 廣告

確認老翁安全無虞後，警方再將卡在水溝內的電動輪椅合力移至路面，排除現場危險因素，同時細心檢視老翁是否有受傷情形。經確認老翁意識清楚、身體並無明顯外傷，且能自行返家，警方仍不放心，持續陪伴關心其狀況，並叮囑日後外出務必注意路況及輪椅使用安全。

老翁對警方即時且溫暖的協助頻頻致謝，感動表示在最無助的時刻能獲得警方幫忙，內心感到十分安心。斗六分局也提醒，家中如有使用電動輪椅或代步車的長者，應定期檢查車輛狀況，外出時盡量結伴同行，以降低意外發生風險，警方也將持續秉持為民服務精神，守護市民生命安全。