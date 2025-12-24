危急自救快下載！網推「110視訊報案APP」無聲求救、定位回傳一次看





台灣發生罕見隨機殺人案震驚社會，危機時刻如何逃生自保，成為全民熱議話題，除了遇襲求生指南受到關注，內政部分享「110視訊報案APP」，不知道你下載了沒有？危急時可以回傳定位和無聲視訊報案，簡單好上手的步驟讓網友大推！

110報案APP：一鍵啟動立即報案

台灣發生台北車站、中山隨機殺人案後，除了教職人員運用AI自製「遇襲生存指南」，呼籲遇到這類攻擊不能只靠運氣逃生，網友和內政部也大推警政署推出的「110視訊報案」APP，希望能在重要保命時刻發揮作用。



廣告 廣告

「110視訊報案APP」一鍵就能啟動110勤務中心視訊通話，優點包括：

快：過程中手機會自動傳送使用者所在位置，實現快速定位，幫助縮短救援時間。

狠：可以「錄音錄影回傳」、「視訊通話」，甚至進行「無聲報案」（文字或簡訊報案），提供多種報案模式。

準：精準定位

簡單容易上手：圖文指示按鍵，以紅框白字顯眼易懂方式呈現 。

「110視訊報案APP」可以一鍵啟動立即報案。圖片來源：「110視訊報案APP」Android下載圖示。

「110視訊報案APP」可以一鍵啟動立即報案。圖片來源：圖片來源：FB@內政部

「視訊無聲」等多種報案模式

110視訊報案APP可透過「iOS下載」與「Android下載」，依環境所需選擇報案模式：

填好自己和緊急聯絡人的資料，並允許APP開啟各項功能。

自動即時定位（地圖顯示）：利用GPS精確定位，可將位置資訊傳送給警方。

語音撥出。

視訊撥出（有聲／無聲）：報案時可同步錄音錄影，將現場畫面傳送給110受理警察。

若處於無法發聲狀態，除了無聲視訊報案，也可將手機調至靜音，並且可以使用「文字對談」以及「預設範例訊息」功能求救。

臺北市政府警察局轉貼NPA署長室提醒，下載「110視訊報案」APP，記得輸入基本資料後，將APP移至手機桌面明顯位置，以利迅速啟動報案，若手機未裝設SIM卡、身處訊號不佳場所，仍請立即撥打110電話報案。

「110視訊報案APP」可以一鍵啟動立即報案。圖片來源：臺北市政府警察局內湖分局

「自救APP」先下載起來

此外，內政部也提供另2款實用的「警政服務」與「急救先鋒」APP，呼籲大家平時先準備好防範，危險時刻才不會慌亂，防災安全不靠運氣而是靠準備：「現在就下載，也提醒身邊的人一起準備」，把握黃金時間，爭取更多存活時間：

1. 警政服務APP（iOS下載；Android下載）

防空避難處所即時查詢。

可介接110視訊報案APP功能。

交通與治安資訊。

多項警政線上服務、日常熟悉操作，警政服務一次完成。

2. 急救先鋒APP（iOS下載；Android下載）

接收附近報案的OHCA案件（ Out-of-Hospital Cardiac Arrest，到院前心肺功能停止）。

CPR（心肺復甦術）節拍指引，協助正確施作。

病患位置及AED即時定位與導航。（Automated External Defibrillator，自動體外心臟電擊去顫器）。

急救教學隨時學。

警政署提供自救APP，呼籲民眾先下載起來，危急時刻把握黃金時間，爭取更多存活時間。圖片來源：FB@內政部

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

反覆出現「隨機傷人」非偶然！醫曝預防關鍵：這群人最危險

天生心裡沒痛覺？基因醫師：反社會人格和精神病態「4大辨別關鍵」