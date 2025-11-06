危樓變地標 台中監理站大樓啟用

全國最繁忙的台中市監理站，新大樓6日正式舉辦啟用剪綵典禮。（馮惠宜攝）

台中市監理站每月服務逾3萬2000人次，是全國最繁忙的監理站。歷經十多年危樓辦公，新大樓6日正式啟用，交通部長陳世凱親自剪綵，期許成為交通安全示範點。同日，他走訪彰化多所小學與瓶頸路段，視察人行道改善工程，強調交通部將全力協助地方，保障學童與居民行走安全。

位於北屯區的台中市監理站轄管駕駛人123萬人、機車110萬輛，因交通便利，業務量龐大，卻面臨舊建築危樓的挑戰。公路局局長林福山坦言，過去每天都有大量民眾與員工進出危樓，「真的非常害怕」。陳世凱昨親自出席新大樓啟用剪綵典禮，他向長期堅守崗位的基層同仁致歉，並期許新大樓成為交通安全示範點，讓民眾「即使繳罰單也能笑得出去」。

由於業務無法中斷，也沒有合適地點可搬遷，公路局採取「原地重建、服務不中斷」策略，工程歷時4年、分4期完成，展現「工程監理一家親」精神。新大樓全面導入智慧化與便民設計，動線順暢，1樓「單一窗口」整合車籍、駕籍、過戶、報廢等8成業務，平均辦理時間縮短至6分鐘。

道安講習與違規課程則移至5樓分流，提升洽公效率。監理站也首創「ATM解繳公款作業」，以即時轉帳取代人工結帳與保全運鈔，若推廣至全國，預估每年可節省公帑逾千萬元。

台中市監理站站長林國原指出，蛻變後的台中市監理站，不僅是「不像公務機關的公務機關」，還能讓民眾散步、休憩、拍照打卡；林福山強調，新站將以效率與同理心實現「人安、車安、路安、業安、橋安」。

同一天，陳世凱也走訪彰化多所小學及瓶頸路段，實地視察人行道改善工程。他先後前往田中鎮明禮國小、社頭鄉清水國小、社頭鄉湳雅國小、埔心鄉梧鳳國小，並考察鹿港鎮頂草路瓶頸路段改善計畫。陳世凱表示，交通部將編列預算，全力協助地方推動「永續提升人行安全計畫」，道路拓寬部分再納入生活圈計畫，確保學童與居民走得更安全。