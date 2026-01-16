危機四伏！伊朗局勢未明 台日發布旅遊「紅色警示」

即時中心／林耿郁報導

中東局勢持續緊張；雖然在伊朗宣布取消處決800名反政府示威者後，美國表示將「暫緩介入」局勢，但仍未排除發動軍事打擊的可能。對此日本外務省，以及台灣外交部都對伊朗發布旅遊警示，呼籲國民勿前往伊朗；已在伊朗的民眾也應即刻撤離。

戰雲密布！近期伊朗爆發劇烈示威，政府則大舉逮捕超過800人。原定要在15日執行的死刑，在美國施壓後宣布取消。對此川普表示感謝，但並未排除後續對伊朗展開軍事行動的可能，局勢依然相當兇險。

NHK報導，日本外務省昨（16）天將伊朗全境列入「危險情報」第4級，也就是最高等級的「退避勸告」，呼籲日本民眾勿前往伊朗，在伊朗的日人應於安全前提下「立即撤離」；目前約有230至240名日本國民仍在伊朗境內。

另一方面，我國外交部也在15日對伊朗發布最高等級「紅色旅遊警示」，呼籲民眾「儘速離境」，如需前往伊朗，也請前往領務局網站登錄相關資訊。

如遇緊急狀況，請即撥打駐杜拜辦事處24小時緊急聯絡電話：+971-50-645-3018，或外貿協會駐德黑蘭台貿中心電話：+98-21-8879-4243。或請在台親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

