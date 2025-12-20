危機意識不足？ 攻擊當下部分民眾「光錄影不跑」網熱議

台北市 / 綜合報導

台北市昨(19)日晚間發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文持煙霧彈、刀械攻擊，造成4死11傷的悲劇，事發當下，現場煙霧迷漫，但大批民眾第一時間，竟不是往安全地方逃跑，而是冷淡拿起手機拍下驚險畫面，甚至在疏散時慢悠悠的行走，渾然不知置身險境，也暴露民眾面對驚險時刻，危機感還需要再提升。

捷運台北車站內佈滿濃濃白煙，不少學生及上班族一臉茫然，跟著人潮慢悠悠疏散，慢走脆，在這緊急時刻竟還有男子，拿著手機站在定點錄影拍照，似乎沒有任何警覺性，進到捷運月台內...，當時張文在捷運車站內，丟擲多顆煙霧彈，第一時間有民眾加快腳步驚恐逃竄。

廣告 廣告

也有民眾只是看了一眼，拉著行李箱繼續向前走，趁著人群混亂張文接著轉移陣地，南西脆影，捷運中山站揚起大量白色煙霧，但民眾竟不是離開危險地方，而是拿起手機錄下驚險畫面。

目擊民眾說：「出來看是大家都走散了啦已經散了，可是就是因為桌上還有擺東西啊，美食街還是有擺東西，應該是散了啦，可是我覺得對啊大家都是很恐慌，因為遇到那個有人，因為我們說完有進來講，說是在有殺人，有人殺人。」

直到張文拿起長長利器，大批民眾安全意識才亮起紅燈，紛紛往四周竄，但已經來不及，突如其來的攻擊事件震撼社會，這當中也暴露，民眾確實危機意識要再提升。

原始連結







更多華視新聞報導

保育攘外任務 餐桌行動翻轉危機｜華視新聞雜誌

北捷中山站外隨機砍人！ 嫌持利器闖誠品南西

氣候危機=健康危機？ 學者：人類恐更易接觸病原體

