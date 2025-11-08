危機曙光？法院下令川普政府「全額支付」糧食券費用 農業部：遵守但上訴
即時中心／林耿郁報導
美國聯邦政府停擺已進入第38天，關乎貧困大眾性命的「食物券計畫」（SNAP）終於迎來轉機。美國農業部（USDA）7日表示，將遵守法院命令，全額發放11月食物補助。受惠對象超過4,200萬名低收入民眾，以免出現大規模飢餓危機。
要發錢了！綜合外媒報導，SNAP（Supplemental Nutrition Assistance Program）俗稱「食物券」，為美國最大規模的社會安全網之一，約每8名美國人就有1人依賴此補助維持基本生活。
政府停擺期間，資金被部分凍結，導致食物券自11月起首次中斷，其每月總支出高達85億至90億美元（約新台幣2,630億至2,790億元）。
法院強制執行 限時補足90億美元缺口
羅德島地方法院6日裁定，川普政府必須「立即釋出」預算，補足全額發放所需資金，且不能只使用預備基金「打折給錢」。
USDA隔天（7日）隨即向各州發出備忘錄，指示全額發放11月食物補助。但同一時間，川普政府也向聯邦上訴法院提出緊急申請，希望阻止強制執行的法院命令。
據報導，若不補足全額，光是11月就有超過40億美元的資金缺口（約新台幣1,239億元），導致許多州無法核發食物補助，多地食品銀行已出現搶領潮，甚至有受助民眾被迫停藥、削減開銷以換取糧食。
每月最高補助逾新台幣1.6萬元 部分州已恢復放款
SNAP補助依家庭人數計算，單人戶每月最高補助298美元（約新台幣9,230元），兩人戶則為546美元（約新台幣16,920元）。目前已知紐約州、新澤西州、麻薩諸塞州陸續宣布恢復全額撥款。
麻州州長希利（Maura Healey）譴責政府拖延政策，批評川普「不該讓人民走到這一步」。
法律攻防持續 川普政府被控「政治害命」
民主派法律團體「民主前線」（Democracy Forward）以及多個城市聯合提告，指控川普政府出於政治考量，拖延發放食物券，漠視最弱勢民眾生存需求。
法官也在判決書中明言，川普的停止付款決策具「政治動機」。
上訴法院尚未裁定能否撤銷強制發放命令，但多數觀察者認為，即便法律戰持續進行，川普政府「被迫補助」的法律、民意雙重壓力已難再逆轉。
