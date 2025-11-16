危機未解！馬太鞍溪堰塞湖溢流口「1億立方公尺土石」 林保署嚴密監控滑動
花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒已解除，林業及自然保育署今天（11／16）指出，從最新空拍顯示，舊湖蓄水量約33萬立方公尺，狀態穩定；13日新形成的堰塞湖蓄水量約15萬立方公尺，也呈現穩定溢流。林保署花蓮分署示警，舊湖溢流口仍有近1億立方公尺土石堆積，邊坡若滑動恐再度阻塞河道，隨時可能形成新的堰塞湖，將持續嚴密監控。
林保署花蓮分署指出，今天上午6時空拍監測顯示馬太鞍溪堰塞湖狀況，水位為1006.6公尺，湖區面積8公頃、蓄水量33萬立方公尺，為9月23日溢流前的0.37％，自潰決以來水位累計下降達132.4公尺，目前維持常態警戒中。
至於13日凌晨2時53分因馬太鞍溪堰塞湖溢流口下游700公尺處右岸邊坡崩塌，形成壩高40公尺的小堰塞湖3，同日下午溢流後，14日上午11時30分蓄水量約20萬立方公尺，截至今天上午6時監測，目前蓄水量約15萬立方公尺，與15日相較無明顯變化，目前持續溢流。
花蓮分署表示，若假設最極端情形，堰塞湖3若在1小時潰決，將產生80cms的洪峰流量，可能造成下游大馬堤防河段斷面（明利村）抬升9公分，馬太鞍溪橋斷面水位抬升11公分。
不過也讓民眾還不能放心的，舊式馬太鞍溪堰塞湖溢流口左岸還有約1億立方公尺土砂堆積在坡面，未來可能因地震、豪雨造成邊坡滑動再次阻塞河道，再次形成新的堰塞湖。
花蓮分署指出，9月25日至今，堰塞湖僅崩崖陡坡局部崩塌，無明顯整體邊坡滑動跡象，會持續密切監控堰塞湖及降水預報變化，如有狀況及時通知下游施工單位，並依相關程序通報災害預警。
