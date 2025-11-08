危機與日俱增！DSET報告揭台灣海纜雙重風險 通訊、電力都脆弱

多哥籍貨輪「宏泰168」（AIS資料登記為「宏泰58」）（右）於2025.2.25凌晨涉嫌拖斷台澎第三海纜，海巡署超前部署巡防艇，攔停該貨輪，隨後派旗津艦與另一艇增援，押返台南安平港依國安層級偵辦。海巡署



台灣的海底電纜不時傳出遭人為破壞，遭質疑是灰色地帶作戰。過去，台灣受到破壞的是通訊海纜，事實上電力海纜則在能源轉型中暴露新風險。「科技、民主與社會研究中心（DSET）」近期發布2份報告指出，台灣近年海纜受損多與中國相關，而全球高壓電纜市場也日益依賴中國供應，當法律管轄模糊、維修量能不足與供應鏈集中，使台灣在通訊與電力兩端皆陷脆弱。

國科會旗下智庫DSET接連發表了「暗流：台灣海纜安全的限制及展望」與「中國崛起下的電力海纜脆弱性與供應鏈風險」兩份報告，國會正審議海纜七法的修法，外交部長林佳龍則對發起「國際海底電纜風險管理倡議」，訪台的歐洲議會議員當場也承諾會將這些內容帶回歐洲討論。

廣告 廣告

2023年2月，連接台灣本島到馬祖的兩條海底電纜「台馬二號」、「台馬三號」，在一周內接連疑似遭中國籍或中資船隻損壞，爾後台澎三號則遭到掛著一艘多哥共和國籍的中國權宜輪「宏泰58號」損壞，今年則發生中國船「順興39號」疑似拖錨破壞海纜的案件，國際社會開始關注台灣海峽電纜遭到破壞的問題。

這些已遭揭露的人為破壞案例都屬於通訊電纜，事實上台灣的能源也仰賴電力電纜傳輸。另一份DSET報告以愛沙尼亞「Estlink2」電力海纜為例指出，這條海纜於2024年聖誕節期間遭破壞後，愛沙尼亞電價暴漲2.4倍，損失約5000萬歐元（約新台幣17.6億），迫使政府重啟燃煤與燃氣發電，這起事件對國際社會敲響警鐘，顯示電力中斷不僅是經濟議題，更是國家安全與集體防禦的一環。

除了海纜安全外，DSET報告也警告供應鏈依賴中國的戰略風險，中國透過「寧波東方海纜」等國企，在政策補貼與地方政府支持下迅速壯大，已取得全球高壓直流電纜市場的關鍵地位，其自製元件技術自給率約達四成，並企圖主導相關國際標準，讓各國難以脫鉤，若台灣與民主盟友在關鍵零組件上過度依賴中方供應，未來一旦緊張升高，維修與建置都可能受制於人。

兩份報告都指出，台灣雖已建構海纜預警系統與違規船舶黑名單，但關鍵反應流程仍過度仰賴電信業者通報，即便有衛星或無人機輔助監測，現階段仍無法即時辨識海纜是否遭破壞。換言之，當損害被發現時，往往已經太遲；更棘手的是維修能量。全球僅約60艘可執行海纜修復的船舶，其中具備高壓電纜維修能力的更少。

一旦電力主幹線受損，修復等待期可能以「月」計，DSET建議，台灣應與區域盟友共建維修與訓練中心，類似「大西洋電纜維護協定」（ACMA）與「亞太海洋維修服務協定」（APMMSA）等模式，各國間透過共享海纜維修船舶、替換零件與專業技術人力，可提升維修能量、縮短修復時程，並提升跨國電網的能源安全。

為預防海纜破壞的實際可行性以及相關國際規範限制，DSET提出「懲罰」、「抵銷」及「回應」三種途徑，「懲罰」呼籲將蓄意破壞海纜行為納入《關鍵基礎設施保護法》，提高刑罰並允許沒入船舶；「抵銷」則是要建構區域維修中心與備援電纜網，分散風險；「應對」則推動國際法修訂，強化沿海國對可疑船隻的管轄權，同時推動多邊合作，建立海纜安全公約框架。

更多太報報導

幕後／新北藍白合陷混沌 民眾黨設死線！黃國昌做好走自己路準備

【太說軍武】開外掛！士兵擁「超級感知能力」 鷹眼單兵戰鬥系統看穿戰場迷霧

林佳龍發表國際海纜RISK管理倡議 促全球夥伴與台合作