危機與轉機！AI機器人概念股所羅門 法人建議一次看
財經中心／師瑞德報導
所羅門(2359)本業連3季獲利，卻慘遭3.55億元匯損一拳打回虧損，EPS-1.00元！但智動化事業群營收狂飆76%成最大引擎。公司與NVIDIA合作人形機器人模擬，將AI視覺單價拉高一個零。市場看好2026年走出陰影，獲利將大幅彈升。股價能否衝破挑戰，全看智動化「硬數字」能否放量！
法人最新報告把所羅門（2359）定位成「智動化回溫＋AI擴散」的交易型標的，維持區間操作評等。原因很直白：公司智動化事業群的終端應用正在變寬，從原本偏工廠端的機器視覺，延伸到半導體、面板、物流、汽車、製鞋、航太等更高單價、更高門檻的場域。當產業題材不像前兩年那麼狂飆時，所羅門這種「靠解決方案吃長單」的公司，評價自然回到個別表現。
股本17.15億、淨值31.27元 籌碼結構偏內資
從基本資料看，所羅門目前股本約17.15億元，股價對應市值約250億元左右，每股淨值約31.27元。籌碼面上，外資持股比約4.06%、投信持股比偏低約0.02%，董事監察人持股約20.24%，融資餘額約9,570張，現金股息配發率數據顯示仍有維持股東回饋的企圖。這結構意味著股價短線比較吃題材跟市場情緒，但中期能不能站穩，還是得回到智動化出貨與毛利的硬數字。
2Q25本業續賺 匯損一拳打回虧損
財報細節是這樣：所羅門2025年第二季營收10.42億元，季減14.33%，主因機電事業群前一季有大標案入帳、基期拉太高，第二季機電營收回落到4.25億元、季減24.35%。但值得注意的是，第二季整體營收仍是2024年第一季以來僅次於2025年第一季的次高水準。
毛利率也有回神，第二季升到23.74%，明顯優於第一季的19.23%，帶動本業連續三季維持獲利、營業利益約2,300萬元。問題出在業外：單季認列約3.55億元匯兌損失，直接把稅後淨利拖成虧損1.71億元，EPS落到-1.00元。也就是說，公司「體質」沒突然爛掉，是被匯率偷襲。
上半年營收22.58億 智動化成長最兇
拉長到上半年看，所羅門1H25營收22.58億元、年增45.82%，多數事業群都在長。其中智動化事業群最猛，上半年營收6.00億元、季增76.34%，距離2024年全年7.85億元已經不遠；機電事業群上半年營收9.86億元、年增40.56%。以公司近年營收結構來說，機電約占30%到50%，智動化約20%到35%，光電製造約20%到30%，電子通路約5%到10%。現在的方向很明確：智動化要變成長線最大引擎。
從賣軟體到賣整套 單價差一個零
法人點出的關鍵策略，是所羅門把智動化出貨模式升級。短期先把「單賣軟體」逐步轉成「整套解決方案」：過去一套純軟體賣1到2萬美元，現在整合硬體＋AI視覺＋系統後，一套完整方案可貢獻10萬美元以上營收。
智動化產品又分兩塊：一是跟機械手臂深度綁定的3D機器視覺（3D robotic vision），功能涵蓋3D亂堆取放、裝箱、上下料、焊接、去毛邊、噴塗等，客戶數已超過500家，且約三到四成會再回頭採購；另一是「單純機器視覺」（vision only），像瑕疵檢測、計數、OCR、條碼掃描等，是公司重要現金流來源。這些才是真正撐毛利的地方，不是靠喊AI就會自己長出來。
AI瑕疵檢測＋人形機器人模擬 題材有，但要看落地
在2025台北自動化展，所羅門主打AI瑕疵檢測解決方案，強調用少量樣本就能建立穩定模型，還把傳統AOI量測和進階視覺分析工具融合，讓導入門檻變低、擴散速度變快。這套系統已打進製造、零售、餐飲、倉儲等傳產場域，並往半導體、面板等高科技客戶擴張。
同時公司發表整合 NVIDIA Jetson Thor、VLA模型 Isaac GR00T N1.5 與 NVIDIA Isaac Sim 的人形機器人模擬系統，讓使用者用自然語言指令就能在虛擬環境完成動作訓練，目標是縮短從模擬到垂直市場落地的時間。題材確實香，但市場會更在意：這些新技術能不能轉成「可重複賣的訂單」。
三年預估：2026起走出匯損陰影 獲利彈性看智動化
法人對接下來三年的假設偏正向但不誇張。營收預估2025年43.57億元、2026年47.84億元、2027年52.74億元；毛利約9.82億、11.51億、12.80億元；營業利益約0.92億、1.90億、2.60億元。稅後淨利則從2025年小幅虧損0.45億元，轉為2026年獲利2.95億元、2027年3.32億元，EPS估-0.26元、1.72元、1.94元。翻成白話：2025年是匯率跟轉型交錯的過渡期，真正的獲利放大點在2026之後。
所羅門現在的定位很清楚：智動化是長線主引擎、AI瑕疵檢測與3D視覺方案是毛利核心，人形機器人模擬系統提供估值想像。但股價要走得遠，得靠兩件事驗證：智動化完整方案出貨能不能放量、還有匯率別再把獲利一腳踢回去。投資人可以期待，但也別只靠期待。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
HHTD25／鴻海揚帆！劉揚偉6大戰場一次看
輝達案圓滿！地上權塗銷＋土地返還 新壽案正式畫句點
HHTD25／鴻海最重要的那個男人「白了頭」！郭台銘驚喜站台 力挺劉揚偉
HHTD25／AI吃電怪獸！劉揚偉：核電方向似乎有鬆一點，但不替政府預測
其他人也在看
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股慘崩近千點！輝達財報亮眼也無力回天？ 專家點破「這走勢」就是反轉訊號…曝光下一步
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股在美股重挫的壓力下失守關卡，加權指數上周五（21日）終場大跌991.42點、跌幅3.61%，收在26,434.94點，市場情緒急凍。...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
不畏台積電暴跌！大摩高喊目標價1688元「列Top Pick」 多檔台廠供應鏈同步看旺
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台積電股價21日大幅回檔，收在1385元、重挫70元，市值單日蒸發1.81兆元，並拖累大盤下挫超過562點，不過外資依然力挺這檔科...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停
蜜望實主要為電子零組件代理商，長期代理日本知名被動元件品牌，在台擁有穩定通路優勢。21日成交量達4萬6594張，回顧近期走勢，近5個交易日累計上漲28.09%，勇奪強勢股王。蜜望實日前應主管機關要求公告10月自結損益，營收達6.42億元，年增59.31%；歸屬母公司淨利達1.15億元...CTWANT ・ 1 天前
翻車啦！富喬飆漲後重摔 爆1255萬元違約交割
根據規定，如果在「T+2」上午10點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。依時間推算，違約交割的投資人實際交易日應落在 11/19 本周三。富喬19日下跌5.74％，20日隨即直奔漲停，21日則回檔5.43％，近三個交易日股價...CTWANT ・ 1 天前
台股暴跌近千點 專家指安啦！曝這族群有戲
[NOWnews今日新聞]台股僅經歷一天的大漲行情，今（21）日就遭到血洗，暴跌近千點，單日跌點寫下歷史第六大紀錄，對此，專家分析，這個盤就是「雲霄飛車」盤，台股已經從過去17300點漲到28000點...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
挑戰2028年獲利百億？自營商狂撈「這檔」破萬張成買超王 再砸1.9億補貨廣達
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
一片AI懷疑聲浪中...三大法人砸近47億連9週狂買日月光！ 再斥26.5億元狂掃南亞4.6萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股上週（11月17日至11月21日）加權指數狂跌962.56點，跌幅高達3.51%，收在26434.94點，三大法人合計賣超2075.32億元，觀...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
存股族走路有風 「這10檔」台股ETF近三月大漲雙位數
順序先後排名為台新臺灣IC設計（00947）、富邦科技（0052）、主動統一台股增長（00981A）、元大電子（0053）、新光臺灣半導體30（00904）、中信小資高價30（00894）、野村臺灣新科技50（00935）、群益半導體收益（00927）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）；其近三個...CTWANT ・ 10 小時前
無畏黑盤飆2根漲停！「這檔被動元件」登台股撐盤俠…週漲幅25.4% 近3個月狂漲222%
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股上週（11月17日至11月21日）加權指數大跌962.562點，跌幅高達3.51%，多檔個股翻黑下挫，不過被動元件族群受惠於中國龍...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
台股爆摔991點！外資狂倒「高股息ETF」3檔破7萬張 再提款0050達89億...連賣33天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。據證交所盤後公布籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大賣超中的逆襲！外資大手筆砸111億元掃貨「這封測大廠」5萬張 又捧55億搶進這檔航海王
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。據...FTNN新聞網 ・ 1 天前
兆級ETF挑戰遇阻！0050再遭外資猛砍201億...「連賣第10週」 6檔高股息也被大出清
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數本週整體（11/17～11/21）下跌962.56點至26,434.94點，週跌幅3.51%。元大台灣50（0050）目前資產規模來到8815....FTNN新聞網 ・ 1 天前
明年金價上看4900美元 分析師解最佳進場時機
非農數據發布後，聯準會官員火速釋出鷹派訊號，FedWatch 12月降息機率從逾50%迅速降至35%。盧曉暘表示，貴金屬及原油等商品價格同步回檔，澳元與加元等商品貨幣短線承壓，反映市場對政策方向的快速再定價。他指出，雖然非農數據亮眼，但就業增速較上半年明顯放緩，顯示勞動市...CTWANT ・ 12 小時前
野村投信：2026 進入「AI 推論元年」 半導體等七產業仍扮台股要角
[Newtalk新聞] 聯準會 10 月再降息一碼，雖會議紀錄偏「鷹」，一度壓抑市場情緒並造成近期台美股市震盪，市場更擔憂 AI 是否陷入「泡沫化」。然而，全球 AI 投資熱潮指標企業輝達（NVIDIA）交出亮眼財報，第三季營收與獲利大幅超越預期，並釋出強勁的第四季展望，一度平息了市場疑慮。 野村投信指出，台股基本面穩健，今（21）日回檔，主要反映國際資金波動與技術面轉向，短線震盪難免，但在 AI 應用全面擴張與訂單能見度高的雙重利多下，中長期投資布局仍具吸引力。預期 2026 年 AI 題材將延續，台股有望維持高檔震盪並具中期成長動能，可關注半導體先進製程與測試，AI 伺服器、散熱模組、BBU、PCB，及機殼、滑軌等供應鏈核心，逢回分批布局，掌握長線趨勢。 野村高科技基金及野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，全球 AI 軍備競賽持續升溫，美國雲端巨頭包括 Meta、Microsoft、Alphabet 及 Oracle 紛紛擴大資本支出，甚至發行最長達 40 年的超長期公司債籌資，以滿足龐大的 AI 基建需求。市場雖對「AI 泡沫」疑慮再起，但科技巨頭憑藉穩健的本業與強勁自由現金流，新頭殼 ・ 11 小時前
輝達的超狂財報藏隱憂？黃仁勳駁AI泡沫，但市場疑慮未解
輝達公布2026會計年度第3季財報，營收達570億美元、獲利年增65%，再創新高！其中，資料中心業務以512億美元領漲，亮眼的財報數字，激勵美股期貨與台股走升。執行長黃仁勳駁斥「AI泡沫」說法，指 Blackwell 晶片需求強勁。然而，分析師提醒，中國市場競爭與出口限制，以及客戶尋求供應鏈多元化，遠見雜誌 ・ 11 小時前