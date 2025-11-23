危機與轉機！AI機器人概念股所羅門 法人建議一次看

財經中心／師瑞德報導

所羅門(2359)智動化題材續燒，本業連3季獲利；2Q25營收10.42億元、毛利率升至23.74%，但受3.55億元匯損拖累轉虧，稅後虧1.71億元。法人看好AI瑕疵檢測與3D視覺解決方案放量，維持區間操作建議。（圖／翻攝自所羅門網站）

所羅門(2359)本業連3季獲利，卻慘遭3.55億元匯損一拳打回虧損，EPS-1.00元！但智動化事業群營收狂飆76%成最大引擎。公司與NVIDIA合作人形機器人模擬，將AI視覺單價拉高一個零。市場看好2026年走出陰影，獲利將大幅彈升。股價能否衝破挑戰，全看智動化「硬數字」能否放量！

法人最新報告把所羅門（2359）定位成「智動化回溫＋AI擴散」的交易型標的，維持區間操作評等。原因很直白：公司智動化事業群的終端應用正在變寬，從原本偏工廠端的機器視覺，延伸到半導體、面板、物流、汽車、製鞋、航太等更高單價、更高門檻的場域。當產業題材不像前兩年那麼狂飆時，所羅門這種「靠解決方案吃長單」的公司，評價自然回到個別表現。

廣告 廣告

股本17.15億、淨值31.27元 籌碼結構偏內資

從基本資料看，所羅門目前股本約17.15億元，股價對應市值約250億元左右，每股淨值約31.27元。籌碼面上，外資持股比約4.06%、投信持股比偏低約0.02%，董事監察人持股約20.24%，融資餘額約9,570張，現金股息配發率數據顯示仍有維持股東回饋的企圖。這結構意味著股價短線比較吃題材跟市場情緒，但中期能不能站穩，還是得回到智動化出貨與毛利的硬數字。

2Q25本業續賺 匯損一拳打回虧損

財報細節是這樣：所羅門2025年第二季營收10.42億元，季減14.33%，主因機電事業群前一季有大標案入帳、基期拉太高，第二季機電營收回落到4.25億元、季減24.35%。但值得注意的是，第二季整體營收仍是2024年第一季以來僅次於2025年第一季的次高水準。

毛利率也有回神，第二季升到23.74%，明顯優於第一季的19.23%，帶動本業連續三季維持獲利、營業利益約2,300萬元。問題出在業外：單季認列約3.55億元匯兌損失，直接把稅後淨利拖成虧損1.71億元，EPS落到-1.00元。也就是說，公司「體質」沒突然爛掉，是被匯率偷襲。

上半年營收22.58億 智動化成長最兇

拉長到上半年看，所羅門1H25營收22.58億元、年增45.82%，多數事業群都在長。其中智動化事業群最猛，上半年營收6.00億元、季增76.34%，距離2024年全年7.85億元已經不遠；機電事業群上半年營收9.86億元、年增40.56%。以公司近年營收結構來說，機電約占30%到50%，智動化約20%到35%，光電製造約20%到30%，電子通路約5%到10%。現在的方向很明確：智動化要變成長線最大引擎。

從賣軟體到賣整套 單價差一個零

法人點出的關鍵策略，是所羅門把智動化出貨模式升級。短期先把「單賣軟體」逐步轉成「整套解決方案」：過去一套純軟體賣1到2萬美元，現在整合硬體＋AI視覺＋系統後，一套完整方案可貢獻10萬美元以上營收。



智動化產品又分兩塊：一是跟機械手臂深度綁定的3D機器視覺（3D robotic vision），功能涵蓋3D亂堆取放、裝箱、上下料、焊接、去毛邊、噴塗等，客戶數已超過500家，且約三到四成會再回頭採購；另一是「單純機器視覺」（vision only），像瑕疵檢測、計數、OCR、條碼掃描等，是公司重要現金流來源。這些才是真正撐毛利的地方，不是靠喊AI就會自己長出來。

AI瑕疵檢測＋人形機器人模擬 題材有，但要看落地

在2025台北自動化展，所羅門主打AI瑕疵檢測解決方案，強調用少量樣本就能建立穩定模型，還把傳統AOI量測和進階視覺分析工具融合，讓導入門檻變低、擴散速度變快。這套系統已打進製造、零售、餐飲、倉儲等傳產場域，並往半導體、面板等高科技客戶擴張。

同時公司發表整合 NVIDIA Jetson Thor、VLA模型 Isaac GR00T N1.5 與 NVIDIA Isaac Sim 的人形機器人模擬系統，讓使用者用自然語言指令就能在虛擬環境完成動作訓練，目標是縮短從模擬到垂直市場落地的時間。題材確實香，但市場會更在意：這些新技術能不能轉成「可重複賣的訂單」。

三年預估：2026起走出匯損陰影 獲利彈性看智動化

法人對接下來三年的假設偏正向但不誇張。營收預估2025年43.57億元、2026年47.84億元、2027年52.74億元；毛利約9.82億、11.51億、12.80億元；營業利益約0.92億、1.90億、2.60億元。稅後淨利則從2025年小幅虧損0.45億元，轉為2026年獲利2.95億元、2027年3.32億元，EPS估-0.26元、1.72元、1.94元。翻成白話：2025年是匯率跟轉型交錯的過渡期，真正的獲利放大點在2026之後。

所羅門現在的定位很清楚：智動化是長線主引擎、AI瑕疵檢測與3D視覺方案是毛利核心，人形機器人模擬系統提供估值想像。但股價要走得遠，得靠兩件事驗證：智動化完整方案出貨能不能放量、還有匯率別再把獲利一腳踢回去。投資人可以期待，但也別只靠期待。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

HHTD25／鴻海揚帆！劉揚偉6大戰場一次看

輝達案圓滿！地上權塗銷＋土地返還 新壽案正式畫句點

HHTD25／鴻海最重要的那個男人「白了頭」！郭台銘驚喜站台 力挺劉揚偉

HHTD25／AI吃電怪獸！劉揚偉：核電方向似乎有鬆一點，但不替政府預測

