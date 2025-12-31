危機解除！台積電：已獲美商務部核發1年期出口許可 南京廠營運不受影響

台積電表示，美國商務部已核發一年期出口許可予台積電，確保南京廠營運不受影響。圖為台積南京晶圓十六廠



晶圓代工龍頭台積電今日（12/31）晚間表示，美國商務部已核發一年期的出口許可予台積電，確保台積電南京廠的營運及產品出貨不受影響。

先前有媒體指稱，美國VEU授權在12/31到期，恐使台積電南京廠面臨關廠命運。而路透社今日報導，美國政府已核發年度許可證給韓國的三星和SK海力士，允許這兩大記憶體製造商在2026年將美國的晶片製造設備輸入中國供其工廠使用。台積電是否同樣獲准，備受關注！

對此，台積電晚間表示，美國商務部已核發一年期的出口許可予台積電（南京）有限公司。這項許可允許受美國出口管制的項目在無需個別供應商許可證的情況下，繼續供應給台積電南京廠。

台積電指出，這項許可在原「經認證終端用戶」（Validated End-User, VEU）授權於2025年12月31日到期前核發，確保了台積電南京廠的營運及產品出貨不受影響。

