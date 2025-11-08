危老條例上路8年》紙片竹籤屋掰掰！2.0限制最小基地規模

今年上半年，內政部在北中南舉辦三場「危老條例2.0精進作為座談會」。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕「紙片屋」、「鳥籠建案」恐將說掰掰！「都市危險及老舊建築物加速重建條例」(簡稱「危老條例」)不到2年就要落日，內政部正加速擬定修法方向，預期將限制最小基地開發規模，倘若低於門檻則不給予容積獎勵，僅能獲得稅捐減免，而該最小基地門檻很高比率將設在500平方公尺(約151.25坪)。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，最初危老重建祭出各種低門檻創造誘因，且設立10年落日條款，固然整體來看刺激申請數量，但不顧開發規模的經濟、效用，以及景觀、完整性的外部效果，確實也衍生新的住宅問題，像是臺北市出現預售案基地僅65坪、公設比逾50%、室內面積僅5坪的特殊建案。

廣告 廣告

而今年上半年，內政部在北中南舉辦三場「危老條例2.0精進作為座談會」，發現現行條例有多項需要透過修法改進，甚至直接點出「紙片屋」、「竹籤屋」、「鳥籠建案」等現象，會對都市景觀產生負面影響，加上小基地施工不易，不時傳出施工過程造成鄰損事件，因此，2.0版本朝向規範最小基地面積門檻才能申請容積獎勵。

內政部透露，現行「都更條例」中，臺北市規範都更案最小基地面積門檻為1千平方公尺(約302.5坪)，而未來「危老條例」修法很大機率也會設定最小基地門檻，但不會高於都更條例門檻，會比都更案低一些，門檻有可能設在500平方公尺(約151.25坪)，也就是達到最小基地門檻才能夠取得容積獎勵。

總樓板2/3以上住宅用途 才能獲得容獎

此外，該條例上路至今因為出現許多單一所有權的旅館、百貨商場、銀行等商業建築透過危老獲得重建容積獎勵，與當初鼓勵老舊與危險住宅的原意有所出入，因此，2.0版將設立總樓地板面積2/3以上為住宅用途的申請案，才能獲得容積獎勵。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，危老基地規模容積獎勵若能把門檻定在100坪以上，可以有效減少鳥籠建案、建築基地零碎化等問題，甚至有機會減少都更排擠效應。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該條例上路多年後，臺北市陸續出現幾棟透天就整合改建，造成小基地建案盛行。

【看原文連結】

更多自由時報報導

以為「打工賺點零用錢」很簡單！60歲阿北自尊心徹底碎了

台灣大買家出手！成「這國」第2大出口國 白蝦也不跟宏都拉斯買了

台灣不買！南非牛肉遭中封殺傻眼 急找亞洲國家賣貨

新興市場教父示警：AI股恐崩跌40％

