危老條例修正 配合提供社宅者 享最高容積15％獎勵
內政部部務會報今（27）天通過《都市危險及老舊建築物加速重建條例》修正草案，比照《都市更新條例》新增協議合建稅賦優惠，包括原所有權人與起造人因合建辦理產權移轉時，可減徵40％土地增值稅與契稅、在修繕施工期間及完工後2年內，其地價稅及房屋稅可減徵50％；另外，重建面積達500平方公尺以上，且配合提供社會住宅及福利設施者，可享最高基準容積15％的獎勵。
內政部今日部務會報安排國土管理署報告「都市更新及危老重建政策推動情形」，並通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案。部長劉世芳表示，為全面強化國內建築安全與防災韌性，政府正同步推動都市更新、危老重建及老宅延壽等政策，以面對國內逾30年老宅已突破500萬戶、人屋雙老與少子化等挑戰。
劉世芳指出，本次修法特別將目前推動中的老宅延壽機能復新機制納入法規體系，延長建物使用年限，強化住宅安全，並提升建築機能與永續性能。其餘調整重點還包括「精進重建適用範圍」、「新增捐贈社會住宅及福利設施容積獎勵」及「稅負減免優惠」等措施。鑑於條例原定施行期限至民國116年5月31日，為持續提升建物安全並推動居住品質改善，本次修法將條例名稱修正為「都市危險及老舊建築物重建修繕促進條例」，並刪除施行期限，以利政策長期推動修正草案將儘速陳報行政院審查後，送請立法院審議。
內政部次長董建宏說明，本次修法重點之一為精進重建適用範圍，以住宅使用為核心，避免過去出現基地過小之「紙片屋」或飯店、商辦借危老重建取得大量容積等現象。新法明定重建合法建築物之住宅使用比例須達二分之一以上，以落實改善居住環境之立法目的；另增訂重建計畫未達500平方公尺者，其申請容積獎勵上限下修為基準容積1.2倍或原建築容積1.1倍，以提高施工安全並引導擴大重建規模。至於重建面積達500平方公尺以上且配合提供社會住宅及福利設施者，可享有最高基準容積15％的獎勵，以肯定其對危險建物更新與社會福祉之貢獻。
董建宏指出，為提高民眾參與意願，本次修法亦比照都市更新條例新增協議合建稅賦優惠，包括原所有權人與起造人因合建辦理產權移轉時，可減徵40％土地增值稅與契稅；另在修繕施工期間及完工後2年內，其地價稅及房屋稅可減徵50％，以降低民眾負擔並提升重建與修繕誘因。另為鼓勵危老案件符合國內節能減碳、再生能源之永續重大政策，及取得綠建築銀級、耐震等標章，政府也透過綠色金融給予相關支持，在促進居住安全之際，也符合國家永續發展目標。
董建宏強調，政府將持續致力消弭危險建築物並務實解決臺灣「人屋雙老」問題，都市更新政策推動須兼顧公共利益、社會責任與各方權益。除持續推動公辦與民辦都市更新外，內政部亦依據賴清德總統指示積極研議自主都更相關方案，包括財務與專業協助，並加強與社會各界溝通。
國土署都市更新建設組長王武聰補充，除危老條例的修正之外，未來還會修正都市更新的容積獎勵辦法，未來公辦都更的容積獎勵要以社宅為優先，原則上提供基準容積的10％到20％以上的額度。至於自主都更，王武聰說，目前正在研議，從「專業」與「金融」兩部分雙管齊下來協助民眾，未來也會修正《中央都市更新基金收支保管及運用辦法》，民眾在貸款時若有最後一里路，將由都更基金做信用保證。
最後，董建宏預告，將於11月30日在新北市三重區先嗇宮啟動老宅延壽首場巡迴說明會，期盼透過面對面說明方式，讓民眾瞭解政府提供之居住修繕資源與協助。
