危險前挺身的英雄！保全捨命救人…她慟：不能虧待他們

台北車站捷運昨（19）日下午約5點左右驚傳嚴重隨機攻擊事件，一名27歲、因涉犯《妨害兵役治罪條例》遭通緝的男子張文，在短短數小時內於市區多處縱火、投擲煙霧彈並持刀隨機攻擊民眾，造成多人受傷、甚至死亡。在危急時刻，北捷保全及百貨公司年輕保全挺身保護民眾，勇敢行動的身影引起社會熱議。財經網美胡采蘋也發文喊道「真英雄」。





明知危險仍奮勇向前的英雄！北車保全捨命救人…財經網美慟：不能虧待他們

張文在台北車站、中山站一帶投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人，2名勇敢行動的身影引起社會熱議。（圖／翻攝畫面）

財經網美胡采蘋在社群平台「Emmy追劇時間」發文表示，第一時間上前阻止張文投擲煙霧彈的北捷保全及捷運局員工，其勇敢行為令人敬佩，其中一名保全在保護乘客時不幸遭刺，傷重不治身亡；而中山商圈一家百貨的保全為了保護客人，也被刺傷胸口，年紀僅二十歲出頭。胡采蘋感慨道，平常大家或許無法分辨誰是英雄，但在危機時刻，正是這些挺身而出的普通人守護了社會安全，她呼籲社會對殉職者厚待、對傷者嘉獎，「我們的社會不能虧待英雄」。

明知危險仍奮勇向前的英雄！北車保全捨命救人…財經網美慟：不能虧待他們

網友紛紛留言表達感謝和不捨「世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人，RIP」。（圖／翻攝畫面、民視新聞）

貼文曝光後，網友紛紛留言支持「謝謝英雄們，希望政府好好撫恤他們的家人們，現在留下來的人比較重要」、「明知有危險仍奮勇向前的人才是真英雄」、「世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人，RIP」、「台灣社會不能虧待英雄！」，也有人呼籲媒體淡化行凶者姓名，著重報導與表彰勇敢守護民眾的英雄行為，讓社會更關注正面力量。





《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

