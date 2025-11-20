危險地方「最安全」 警所旁面交 車手秒落網

女車手臨時改警所旁面交，秒落網癱坐在地。（圖／TVBS）

新北市一名男子遭詐50萬後，趕緊報警，再度約面交200萬，當天女車手不只遲到兩小時，還疑似學反詐騙宣導片手法，臨時更改地點，在派出所旁面交，當場被壓制。

女車手臨時改警所旁面交，秒落網癱坐在地。（圖／TVBS）

19日下午3點多，詐騙集團與受害者約在新北市樹林大義路上面交200萬元。詐騙車手不僅臨時更改地點，還故意將約定時間拖延至接近5點才現身。警方對此高度警戒，在原本地點安排4名警力觀察是否有監控人員，另外2名警力則在派出所附近待命。當女車手現身時，員警迅速小跑步衝上前，當場將其壓制。被逮捕時，女車手還以為是有生意上門，完全沒有察覺自己已落入警方的埋伏中。

廣告 廣告

在搜查過程中，警方在女車手身上發現了多張假工作證和收據。面對突如其來的逮捕，女車手當場癱坐在地。經詢問後，江姓女車手供稱自己是「在做工」，透過網路應徵兼職當車手。她選擇在派出所附近面交，顯然是誤以為最危險的地方反而是最安全的。

+這起案件發生的時機相當巧合，就在新北市政府警察局長方仰寧剛拍攝完反詐騙宣導影片後不久。在影片中強調，如果詐騙集團要求民眾交錢，可以直接告訴對方約在派出所見面，若對方不答應，那麼百分之百就是詐騙集團。沒想到詐騙集團似乎關注了這則宣導，卻讓自己自投羅網，最終被警方逮捕。

更多 TVBS 報導

解百萬定存遭阻 79歲婦誤會「被刁難」淚崩

妳被騙了欸！婦不知遭詐680萬 警主動聯繫

鎮瀾宮媽祖面前行騙！婦遭詐340萬 車手面交被壓制供桌上

馬來西亞男悲求「警察放過」 原來是假觀光真車手

