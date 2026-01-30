危險物運送證照、臨時通行證2／1起收費 最高一張100元

交通部公路局宣布，2月1日起各式臨時通行證及道路危險物品運送人員訓練證明書實施收費。示意圖。（蔡明亘攝）

載運危險物品駕駛人或隨車護送人員皆需完成專業訓練並取得證書，每年發約1萬張，車輛載運危險物品或特殊物品、特殊規格特種車輛或動力機械則需申請臨時通行證，每年發約80萬張。交通部公路局今宣布，過去證書與通行證為免費申請，2月1日起將收取行政規費。

公路局表示，過去證書與臨時通行證是採免收費服務，考量相關證照與通行證的核發涉及各監理機關行政、紙材印製及系統維護等成本，基於規費法精神，自2月1日起收取行政規費，道路危險物品運送人員訓練證明書每張收費100元，紙本臨時通行證每張收費100元，至於電子臨時通行證部分，為鼓勵業者多加利用數位申請管道，每張則收費50元。

公路局說明，臨時通行證每年核發數量約80萬張，道路危險物品運送人員訓練證明書每年核發約1萬餘張，實施收費機制後，可合理反映行政作業成本。另也針對「電子臨時通行證」收費較紙本為低，目的在於配合政府節能減碳與推動監理服務數位化，業者透過監理服務網申請電子臨時通行證，除可享有較低規費外，更能省去臨櫃辦理的交通往返時間，既經濟又便利。

公路局提醒相關貨運業者及駕駛人，收費新制於2月1日正式上路，請留意規費繳納事宜。此外，為確保道路交通安全，運送危險物品時務必依道路交通安全規則第84條規定，隨車攜帶有效證明文件，避免未依規定遭受處罰。

