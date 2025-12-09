中部中心／張家維 南投報導

有民眾拍下，8日的日月潭上，有一男一女，大力搖晃，遊湖用的天鵝船，把危險當好玩，整艘船似乎下一刻就會翻船，畫面實在驚險，而業者在事發當下，立即派遣人員前去制止，同時也表示，若還是出現類似情況，會中止雙方合約。

天鵝船上，一男一女，一個坐在船頭，整個人幾乎騎在天額頭上，另一個則是站在坐位區，兩個人，用力晃動身體，





危險當有趣！ 日月潭１男１女乘天鵝船 「狂搖猛晃」驚險畫面曝

危險當有趣！ 日月潭1男1女乘天鵝船 大力搖晃險翻船（圖／翻攝畫面）

搖呀搖，用力的搖，左右搖晃，整個天鵝船，在水面上轉了半個圈，感覺隨時可能就會翻船。

把危險當有趣的畫面就出現在，8日傍晚的南投日月潭上，天鵝船是當地其中一項熱門水上活動，分為用手操作的電動船，及人工腳踩的普通船，本該是讓遊客輕鬆遊湖的樂趣，但影片中的2個人，卻不是乖乖坐在座位上，享受美景，而是拿自己的生命開玩笑。





拿生命開玩笑! 1男1女乘船狂搖猛晃險翻船 業者急制止（圖／民視新聞）





遊湖用的天鵝船，設計是用腳踩或用手操作，但他們卻是用身體狂搖猛晃，自以為好玩，若是翻船衍生意外，後果恐怕不堪設想。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

