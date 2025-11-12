危險的核訛詐：俄羅斯襲擊烏克蘭核電站的變電站
（德國之聲中文網）俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭進入第四個冬季。本已遭受重創的烏克蘭能源系統如今正在經受新的考驗：俄的襲擊目標直指烏克蘭火力發電廠和核電站變電站。11月8日夜間，俄羅斯對赫梅利尼茨基和羅夫諾核電站的變電站發動了大規模襲擊。烏克蘭外交部長西比加（Andrij Sybiha)稱，此次襲擊是俄羅斯精心策劃的。國際原子能機構通過社交網絡X宣布，兩座核電站被迫降低了發電量。
基輔拉祖姆科夫研究中心的能源專家弗拉基米爾·奧梅利琴科(Wolodymyr Omeltschenko)把俄羅斯的襲擊成為“針對核電站的混合恐怖襲擊”，“其目的不僅是擾亂電力供應，還要摧毀烏克蘭能源系統的基石——核能。“他說，”只要烏克蘭的九座核電站仍在運行，我們的能源系統就能挺住。正因如此，俄羅斯才采取了最後一步，對核電站發動混合恐怖襲擊。”
反應堆無法快速關閉
奧梅利琴科向德國之聲表示，如果變電站遭到襲擊，核電站就無法向電網輸送電力，反應堆機組必須立即切換到緊急運行模式。這將構成風險，因為反應堆無法快速關閉。此外，安全程序中沒有包含針對核電站遭受攻擊的應對方案，因為沒人會料到會出現這種情況。
早在2022年11月，俄羅斯的襲擊就曾導致烏克蘭一座核電站的變電站短暫停電。如今俄羅斯故伎重演，想讓烏克蘭的電網變成支離破碎的一個個能源孤島。
專家們指出，與以往不同的是，俄軍此次針對單一目標反復攻擊。核專家、烏克蘭前國家核監管局理事會成員奧爾加·科沙爾納（Olha Koscharna）在接受德國之聲采訪時說，“首先，俄軍會派遣‘沙赫德’無人機，然後向目標發射五到七枚彈道導彈。混凝土防御工事雖然可以抵擋‘口徑’導彈，但抵擋不住俄軍的‘匕首’和‘伊斯坎德爾’導彈。”。此外，電廠、變電站和輸電線路的大範圍破壞也加劇了局勢的惡化。
長時間停電的風險
科沙爾納說，“2022年，由於發電能力更強、電網分布更廣，電力供應可以在14小時內恢復，但現在的情況截然不同。”他指出，“第聶伯河以東幾乎所有發電設施都已被摧毀，包括茲米耶夫、哈爾科夫-5和切爾尼戈夫火電站。武赫拉傑亞爾火電站則位於俄羅斯佔領區。全國各地的水電站和火電站都遭到破壞，包括多布羅特維爾、布爾什滕和拉德申電站。”
前議會能源和核安全委員會成員、智庫“我們建設烏克蘭”董事會成員維多利亞·沃伊茲卡（Viktoria Wojzyzka）表示，俄羅斯正在蓄意打擊那些能夠對烏克蘭造成最大程度和長期損害的地區。沃伊茲卡在臉書上寫道：“很明顯，襲擊特裡波利亞火電站就是為了在早晚高峰時段切斷基輔及周邊地區的電力供應。基輔變電站也遭到襲擊。沒有變電站，就無法保障裡夫內核電站（基輔的主要能源來源）的電力供應。” 他還指出，2025/26年的冬季，基輔的電力和供熱供應將比2022/23年冬季更加困難。
迪克西集團智庫負責人奧萊娜·帕夫連科（Olena Pawlenko）呼籲與國際伙伴進行高級別磋商，鑑於俄羅斯對烏克蘭核設施的襲擊，立即向烏克蘭提供援助，幫助其度過冬季。
應對停電的措施
烏克蘭呼籲所有國家，特別是中國和印度，敦促俄羅斯停止對核電站的肆意襲擊。烏克蘭外交部長西比加近日表示：“國際社會必須施加壓力，迫使莫斯科停止其核訛詐。”烏克蘭方面還呼籲國際原子能機構理事會召開緊急會議，以應對俄羅斯襲擊烏克蘭核基礎設施所構成的“不可接受的風險”。
國際原子能機構總干事格羅西發表了一份更為謹慎的聲明：“變電站對於我們在戰爭時期確保核安全至關重要。它們持續遭到破壞令人極其擔憂。我繼續敦促武裝部隊保持最大限度的克制，以維護核安全，防止發生造成嚴重放射性後果的事故。”
一些專家呼籲烏克蘭外交官在海外提醒各國重視俄羅斯襲擊烏克蘭核電站所將帶來的迫在眉睫的危險。 基輔拉祖姆科夫研究中心的能源專家奧梅利琴科說，“我們必須不惜一切代價保護核能，加強對向核電站供電的關鍵變電站的空中防衛，並請求我們的合作伙伴提供像‘愛國者’導彈系統這樣的防空系統來保護這些變電站，”他說，“這不僅對烏克蘭至關重要，對整個歐洲也同樣重要，因為一旦發生核事故，將會對整個歐洲大陸造成影響。”
