危險的迷思！服藥後喝酒「隔2小時也沒用」 藥師示警：嚴重恐引發休克

不少民眾都有吃藥要避免飲酒的觀念，但部分人會誤以為服藥與飲酒只要「相隔2小時」就沒問題，但藥師提醒，此觀念是危險的迷思，藥物與酒精即使相隔數小時仍可能在體內產生交互作用，輕則副作用加劇，嚴重恐引發休克。

（示意圖／unsplash）

藥師洪正憲近日在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」指出，「藥和酒間隔2小時就安全」的想法是常見的危險迷思，實際上，藥物在體內可能停留數小時到數天，而酒精在體內的半衰期約4至5小時，即使錯開飲酒與服藥時間，多數情況下兩者仍會在體內相遇，導致藥效失衡或副作用加劇等不可預期的交互作用。

他進一步說明，若藥物與酒精同時作用於身體，可能引發各類危險反應：

1. 鎮靜安眠與抗憂鬱藥物：與酒精併用會抑制中樞神經，恐造成極度嗜睡、反應變慢，嚴重時甚至呼吸抑制或昏迷。

2. 止痛藥：普拿疼遇酒會增加肝臟負擔，NSAIDs類藥物則提高胃出血與胃潰瘍風險。

3. 慢性病藥物：降血糖藥搭配酒精可能誘發低血糖；抗凝血劑如warfarin則容易提高出血風險。

4. 抗生素：metronidazole與部分頭孢菌素會與酒精會產生「類戒酒反應」，症狀包括臉紅、心悸、噁心，嚴重者恐發生休克。

針對安全間隔時間，洪正憲建議至少間隔12小時才較保險；若使用像disulfiram（戒酒錠）這類特殊藥物，即便停藥後兩週也不能碰酒。

他強調，最安全的作法就是「用藥期間完全避免飲酒」。若本身有習慣性飲酒，務必主動告知醫師或藥師，才能確保用藥安全，避免因交互作用造成嚴重後果。

