危險行業！冷氣師傅墜樓頻傳 近半年「平均1月1死」

今年已發生4起冷氣從業人員在安裝或維修冷氣時不慎墜落死亡的事故，民進黨立委林淑芬今（7）天偕同相關公會舉行記者會，指冷氣從業人員面臨施工環境不安全、高處作業防護不足、作業程序與管理鬆散等問題，呼籲修改建築相關法規，以避免悲劇一再重演。林淑芬說，國土署責無旁貸，必須要給從業人員一個安全的從業環境。

林淑芬今天與中華民國電器商業同業公會全國聯合會、台灣冷凍空調展望關懷協會舉行記者會。林淑芬表示，近3年來高空墜落的死亡人數，111年是2人、112年是3人、113年是4人，但今年從6月23日發生第一起墜落死亡到11月3日，已發生4件因裝修冷氣而死亡的事故，等於一個月就死一位冷氣裝設或維修工人，更何況冷氣不是只有裝好了就沒事，還要經常維修，屬於高風險的工作，但法律、法規卻遲到了。

民進黨立委林淑芬。（王千豪攝）

林淑芬指出，她曾看到命懸一線的施工工人在裝設冷氣，引起她很大的震撼，所以才會於2022年質詢時要求內政部的建築規範要有針對冷氣裝設和修繕從業人員的安全規範，也因此在2023年8月15日，內政部公告了「空調家電安裝與維修空間規劃設計指導原則」，但舊大樓、舊公寓大廈不在此規範裡。

林淑芬提到，現在相關法規沒有辦法排除《公寓大廈管理條例》的適用，公寓大樓只要管理人不准在外牆釘釘子，就不可以隨意做臨時安全防護設施，更何況管理條例有法律的強制性，相關法規指引要怎麼排除管理條例對安全管制的限制呢？所以在法律上有很多不足。

國土署建築管理組長陳威成表示，國土署在112年已經定了「空調家電安裝與維修空間規劃設計指導原則」，會請建築師公會、不動產公會依此原則做相關的建築規劃設計，同時也有要求地方政府參採此指導原則，並考慮地方景觀及環境需求，在地方自治法規裡要求新建建物要設置家電安裝、維修空間的規定。

至於管理條例的限制，陳威成指出，國土署在112年9月有出示解釋函，說明裝設冷氣維修的護欄不是管理條例第8條規範的鐵鋁窗，所以原則上裝護欄是沒有問題的，公寓大廈不能拒絕，國土署也會再跟地方政府宣傳。

職安署副署長李文進表示，「冷氣安裝維修作業安全指引」草案已經訂出來，預定在11月19日下午請經濟部、內政部、相關公協會，以及各檢察機構一起研商，應該很快就可以定案並公布實施。

至於是否抵觸管理條例，李文進說，基本上從業人員在安裝冷氣作業時，有安全疑慮的話，都要依照《職業安全衛生法》的規定辦理，不會有所謂抵觸的問題。

