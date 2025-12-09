危險跟風！模仿TikTok「吸除臭劑」 13歲少女昏倒身亡

英國一名13歲少女，因跟風社群上的「Chroming」挑戰，不幸身亡。（圖／翻攝Birmingham Live）

根據英國《Birmingham Live》報導，英國萊斯特郡瑟馬斯頓（Thurmaston）一名13歲少女蒂根賈曼（Tiegan Jarman），疑似因參與在社群平台流行的危險「Chroming」挑戰而不幸身亡。該挑戰以吸入家用產品的有毒揮發氣體短暫獲得刺激感聞名，在社群媒體上被廣泛分享，引發家屬與公共安全團體高度關注。

蒂根今年3月被發現倒臥在自家臥室內，當時已失去意識。救護人員趕抵後雖全力施救，仍於現場宣告她不治。家屬悲痛指出，事後推測她可能吸入至少一罐除臭噴霧的氣體，但無法確認她過去是否曾嘗試過類似行為。

蒂根的繼父霍普金（Rob Hopkin）表示，Chroming以吸入常見家用品的化學物質來獲得短暫「快感」，潛在風險卻極為嚴重。「我們不確定她是否曾經做過，因為完全沒有方式追查，但發生意外時，她至少使用了一罐除臭劑。」他形容蒂根熱愛動物，養有兩隻狗和一隻貓，也經常與最要好的朋友共度週末。她笑聲爽朗，個性鮮明，「一旦認識她，就永遠忘不了她」。家人說她曾希望有一天能追隨母親的腳步在醫院工作，或成為一名演員。

霍普金提到，全家人至今仍無法接受這場意外，「這件事對家裡造成的打擊難以形容，我們的生活再也不一樣了。」

家屬也向媒體表示，不希望將憤怒指向單一個人，但認為社群平台應負起更積極的責任。「平台對於一些內容如色情能有效控管，但對可能即刻致命的危險潮流卻沒有同等重視。」他們呼籲社群公司必須加強內容審查，以避免類似悲劇再發生。

蒂根有三名親生兄弟姊妹與四名同母異父的手足。事發後，她18歲的姊姊艾莉莎（Alisha）在Change.org發起連署，希望將社群挑戰的風險正式納入學校的必修教育課程，同時強化高風險家用化學品的警示標示，要求產品須清楚揭露吸入濫用的危險性。家屬期盼外界正視相關議題，避免更多家庭遭受同樣的傷痛。

