「危險駕車」零容忍 新北警破獲競速改裝車團伙、4嫌到案

新北交大副大隊長陳冠宇說明案情。(記者李健興翻攝)

【警政時報 李健興／新北報導】新北市政府警察局交通警察大隊獲報於114年10月30日凌晨在本市五股區新五路一帶有競速危險駕車情事，經嚴密蒐證後，報請新北地檢署行股張紓萍檢察官指揮偵辦，並與蘆洲分局、三重分局共組專案小組展開追查。

專案小組見時機成熟，於115年1月6日在臺北市士林區及新北市蘆洲、三重等地同步執行拘提、搜索行動，順利查獲楊姓等4名犯嫌到案。查緝過程查扣專供競速之改裝機車2輛，同時在涉案之改裝車行查獲毒品K他命等證物。經對楊嫌實施毒品唾液快篩呈陽性反應，其涉嫌毒駕犯罪行為另分案偵辦。

全案詢後依違反刑法公共危險罪、毒品危害防制條例等移請新北檢署偵辦，並持續追查其他改裝車行及人員涉案情形。

警局呼籲，對於危害道路交通安全之飆車行為，將持續以專案方式跨單位合作掃蕩，嚴正執法、決不寬貸，全力維護本市道路交通秩序，守護市民用路安全。

