危險駕駛"三項違規" 積穗夜市男騎士逆向險釀禍

社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導

週六晚間，一名男子騎車行經新北市中和區民安街積穗夜市附近時，突然衝出一名違規逆向的騎士，兩輛車差點就要撞在一起。沒想到，這名違規的騎士，不僅安全帽沒有扣好、還邊騎車、邊抽菸，態度十分囂張。三項違規，最高恐怕得面臨2900元罰鍰。

騎士過彎後直行，沒想到車道上，突然衝出一名，騎著白色電動車，逆向違規的男子，兩輛車差一點就要撞上，驚險一瞬間。雙方你一言、我一語，互不相讓，當場爆發口角。只見這名逆向違規的男子，不僅沒扣安全帽、嘴裡還刁著煙，看起來相當跋扈。直到燈號轉為綠燈，違規的男子，這才逆向騎著車，離開現場。民視記者莊立誠﹔「來到事發現場，夜市商圈每到傍晚時刻，人車總是比較多，因此用路人違規逆向行駛，違停的情況，自然也層出不窮。」民眾說，平常是比較還好，但是就比較多是老人家，可能會比較危險一點，老人家可能有時候，沒有看(路)或是就直接衝出來。商圈管理員表示，我在這邊上班，有人吵架我都會知道，我很了解，有時摩托車會稍微有糾紛而已，有糾紛我也會靠過去(關心)。

廣告 廣告

沒扣安全帽、騎車邊抽菸 危！新北男騎士逆向險爆車禍

積穗夜市一名騎士逆向行駛，嚇壞民眾。（圖／翻攝畫面）

事發就在新北市中和區，週六晚間八點半左右，一名男子騎車行經民安街積穗夜市附近時，突然衝出一名逆向的騎士，差一點就要釀成車禍。沒想到，這名違規逆向的男子，態度十分囂張，不僅安全帽沒扣，甚至一邊騎車、一邊抽菸，還不斷大聲叫囂。由於鄰近夜市，人潮眾多，加上車道較窄，交通糾紛因此頻傳。中和警分局交通分隊長黃湘凌表示，本分局呼籲民眾，用路時應保持理性，影像中未扣安全帽及跨越雙黃線行駛等行為，如遭檢舉將依道路交通管理處罰條例裁罰。

沒扣安全帽、騎車邊抽菸 危！新北男騎士逆向險爆車禍

積穗夜市一名騎士逆向行駛，嚇壞民眾。（圖／翻攝畫面）

雖然當下沒有造成意外，只是再看看，這名男子，涉嫌觸犯三項違規，最高恐怕得面臨2900元以下的罰鍰。

原文出處：沒扣安全帽、騎車邊抽菸 危！新北男騎士逆向險爆車禍

更多民視新聞報導

詭異！百萬休旅車直撞鐵板燒 駕駛「遭割喉亡」警不排除第二人在場

詭異! 轎車失控撞進鐵板燒店 駕駛"頸部有刀傷"身亡

台中男開車撞店離奇亡 高大成曝1可能性大！

