危險！休旅車硬闖台中中央公園 行人急閃讓路

民眾到台中的中央公園，發現一台休旅車竟然直接開在步道上，還要行人先禮讓他，一路壓著草皮，可能撞到來遊玩的民眾，讓許多網友痛批，難到連在公園都要小心被撞嗎？而養工處認定，這樣的行為已經違規，最高可開罰6千元。

休旅車開在路上，經過一個緩坡，駕駛趕緊踩煞車減速，旁邊的行人為了躲避車輛，只好走到草皮，但仔細一看，駕駛開的地方，居然是在公園裡的步道。

其他民眾：「是蠻危險的因為畢竟這邊，都是新的台中的公園（設施），爸媽會帶小朋友出來玩的地方，這樣是滿危險的，因為就是如果車子開進來，不管是老人或年輕人，可能沒注意就撞到小朋友，一個家庭就破碎了，當然不適當啊，這地方都是草皮，怕會破壞到，本來就是規定不能開進來，這行為當然不妥當。」

事發在8日上午，有民眾到台中中央公園就發現這台休旅車竟然直接開在公園裡，推測可能是從綠美圖的道路，一路開進公園，之後又沿著道路右轉到中科路，或是左轉到中科路，但卻直接大喇喇開在公園，誇張行徑都被民眾po上網。

其他民眾：「而且有時候小朋友跑很快，爸媽可能會來不及跟在旁邊，然後就被車子撞到，周邊的可是看目前管制還ok，綠美圖它這一圈，很多地方沒有做圍牆隔開，有可能會沒發現到，但是一進來就草地，或是公園就知道了，不管是任何一個公園都沒辦法進去。」

網友也紛紛留言痛批，嚴重危害公眾安全，請送檢舉，在公園也要小心不要被車撞，還有人說，難到他是來公園練s型的嗎。

養工處中央公園管理所主任彭翰君：「影片中之民眾車輛，已明顯違反規定，將依自治條例第44條相關規定，裁處新臺幣1200元以上，6000元以下罰鍰。」

中央公園占地面積大約有67公頃，又被稱為台中之肺，設置了12座感官體驗區，而駕駛誤闖的地方就鄰近味覺體驗區，和動態體驗區，每到假日就會有不少人來運動遊玩，還有許多小朋友會在裡面奔跑，要是真的撞傷人，後果恐怕不堪設想。

