危險！台南爆行糾「男跪馬路口」 懇求騎士不要報警
台南市 / 綜合報導
台南新營區三民及民生路口，昨(13)日晚上發生一起行車糾紛，其中一名駕駛直接在馬路中間下跪，懇求單車騎士「不要叫警察」，但騎士不斷推開他，雙方在馬路上拉扯，僵持超過兩分鐘，一旁車來車往，相當危險，其他用路人經過紛紛繞道閃避，警方當時沒接獲報案，事後了解，駕駛趕著要到醫院探望家人，擔心時間被耽誤，才會下跪拜託騎士「別報警」，後來雙方達成共識，自行離去。
白衣男子在馬路口下跪，頭低低，拉住單車騎士，像在拜託事情，但就見對方看似不領請，不斷推開他，雙方就在路口中間拉扯，白衣男擋住不讓騎士離開，一旁車來車往，其他用路人紛紛避開繞過，就怕追撞上去。
目擊民眾說：「也不知道什麼事情，講一講那個男生突然跪下來不知道在幹嘛。」到底什麼事情，需要下跪懇求？透過監視器還原，就見白車左轉時，差點撞上直行單車，隨後駕駛白衣男下車，當場下跪，騎士試圖要往前，駕駛以肉身阻擋，說什麼就是不讓他離開，兩人一來一往，僵持超過兩分鐘。
民眾說：「太危險了吧，至少路口轉彎要煞車看一下，不用跪下，又沒有撞到，應該可以好好講一下。」
是這起行車糾紛發生在13日晚上，台南新營三民及民生路口，警方當時沒接獲報案，但事後調查，原來兩車差點擦撞，自小客車駕駛因為要趕去醫院探望家人，就怕時間被耽誤，才會下跪拜託單車騎士「不要叫警察」。
新營分局民治所隊長朱昭賢說：「雙方現場達成共識後隨即離開現場。」經過一番交談，駕駛終於肯放人，警方也呼籲，遇到行車糾紛，應該先將車輛移到安全位置，以免影響交通，只是再看一次這畫面，駕駛這一跪，不只路過民眾看傻，車來車往的大馬上，很容易就發生危險。
