新北雙溪往九份102線22.5K巨石崩落搶通了 晚間單線雙向通車
首次上稿 09:55更新時間 18:21(新增單線雙向通車)
〔記者俞肇福、吳昇儒／新北報導〕台102線瑞雙公路邊坡有落石，巨石佔滿雙向雙線道路，雙向都無法通行，新北市政府接獲通報，派遣怪手與機具清除中，提醒往來民眾改道通行。新北市雙溪區長劉盈良說，今天(18日)早上接獲通報，已請開口契約廠商進駐，今天傍晚6點全線清除完畢恢復單線雙向通車，總計清運約30噸落石。
劉盈良表示，新北市102線公路連接瑞芳、九份和雙溪，途中有知名景點「不厭亭」。雙溪區公所，102線指標22.5K邊坡坍塌，巨石崩落掉到雙向雙線車道上，阻斷道路，雙向都無法通行。在出動怪手、卡車冒著風雨搶通，廠商先將巨石用怪手破壞後，逐一裝運清除。直到晚間6點清運完畢，全線恢復通車。
劉盈良呼籲民眾，近日天氣不穩定，請民眾注意安全小心駕駛。
