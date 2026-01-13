危險！單車誤闖國道「歪來歪去」 目擊駕駛急閃

屏東縣 / 綜合報導

昨(12)日下午2點多，國道3號南向408公里處，有一輛腳踏車誤闖國道，還騎得歪來歪去，其他車輛都得放慢車速，小心他，最後還騎到內側車道去，還好沒有發生事故，而警方接獲通報後，立刻派遣巡邏車前往查看，但沒有發現，這名腳踏車騎士。

駕駛開車上路，前方有一位腳踏車騎士，奮力踩呀踩，往前騎，但騎得歪來歪去，車輛得放慢速度，也得特別小心他，不過誇張的是，這地方是在國道上。腳踏車騎士，繼續努力踩，歪來歪去最後騎到內側車道，但真的看起來好危險。

民眾：「第一眼看到，嚇一跳，真的有夠恐怖的啦，騎腳踏車上來國道，是想害人嗎，不要這樣啦，如果別人撞到，也是很危險。」民眾：「我一定直接停路邊，讓他先過的，不然如果撞到，我們也很麻煩。」

事情發生在12日，下午2點多，國道3號南向408公里，麟洛交流道路段，有腳踏車誤闖國道，警方接獲通報後，立刻派遣巡邏車前往查看，但沒有發現，這名腳踏車騎士。

但誤闖國道行為，將會被開罰，處駕駛人新台幣3000元以上，6000元以下罰鍰，腳踏車誤闖國道，還好沒有造成事故發生，但真的讓其他用路人，捏把冷汗，警方也提醒用路人，如果不小心誤上國道，應先將車輛立即停靠路肩，到護欄外等安全地點等候，並請相關單位前往協助，確保自身及其他車輛安全。

